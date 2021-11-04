Бійка, яка закінчилася каліцтвом: як покарають власника пабу, який жорстоко побив українця

Власнику пабу у польському Валбжиху, який побився з українцем тепер загрожує реальний термін. Все через те, що внаслідок бійки громадянин України отримав серйозне каліцтво.

Польська прокуратура вже висунула звинувачення власнику пабу.

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Що відомо про інцидент

В одному з пабів польського міста Валбжих між громадянином України та власником закладу спалахнув конфлікт. Причиною сварки, ймовірно, стало те, що гість відмовлявся платити за вхід.

Спочатку чоловіки сварилися, а потім в хід пішли кулаки. Під час штовханини українець впав на скляні двері, які розбилися, а осколки скла потрапили йому в обличчя.

Журналісти з'ясували, що постраждалий українець живе та працює в Польщі на законних підставах. Наступного дня юрист компанії-роботодавця почав надавати йому юридичну допомогу в ситуації, що склалася.

Потерпілого одразу ж госпіталізували з тяжкими травмами. Виявилося, що він повністю втратив око. Крім того, лікарі наклали шви на його обличчя, й трохи згодом на чоловіка ще чекає операція.

Яке покарання світить власнику пабу

Розслідуванням справи далі займається прокуратура в Валбжиху. Чоловікові вже заборонили наближатися і контактувати з потерпілим. Крім того, він внесе заставу та перебуватиме під наглядом поліції. Власнику пабу за бійку, яка спричинила каліцтво, загрожує до 5 років в'язниці.