"Білосніжка", "Дамбо", "Піноккіо": історія українця, який став найкращим аніматором Disney

Видатний американський аніматор Володимир (Білл) Титла народився в Нью-Йорку 25 жовтня 1904 року в родині українських емігрантів. З нагоди 117-ї річниці з його Дня народження пропонуємо згадати творчі заслуги митця.

Часто прототипами до знаменитих персонажів Титли були члени його сім'ї. Так, Піноккіо змальований з сина автора, а мала Лілу – з доньки.

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Родина Володимира Титли

Батьки Володимира, Петро та Марія Титли, переїхали до США з містечка Підгайці Тернопільської області.

Загалом родина Володимира надзвичайно творча. Його діти, Петро (Пітер) та Тамара також стали митцями (фотохудожниками), одна з внучок є художницею. Племінник Володимира Титли – Богдан Титла – американський маляр-пейзажист і графік українського походження. А дружина аніматора, актриса та модель, Адріен Титла (Адріен ле Клерк) у 2005 році видала книгу про кар'єру чоловіка у Disney.

Також родина спонсорувала реставрацію крила Львівської академічної бібліотеки.

Як Володимир Титла став найкращим аніматором Disney

Володимир почав заробляти анімацією ще з 16 років. Тоді він мріяв про серйозне мистецтво і не сприймав анімацію як своє покликання. Тому амбіційний юнак поїхав вчитися до Парижа. Вивчав скульптуру та світовий живопис. Та після повернення до Америки знову поринув у світ створення мультиплікаційних персонажів.

У 1934 році його запросили у студію Disney. Володимиру доручили створення масштабного проєкту – повнометражного мультфільму "Білосніжка та сім гномів". Аніматор працював дуже прискіпливо, старався передати через зовнішність героїв особливості їхніх характерів.

У результаті мультфільм увінчався шаленим успіхом та був нагороджений "Оскаром". Що цікаво, до статуетки додали ще сім мініатюрних, підкресливши таким чином важливість персонажів, створених Володимиром.

Анімацію до "Білосніжки та сім гномів" створив українець Володимир Титла / Кадр з мультфільму "Білосніжка та сім гномів"

Після тріумфу "Білосніжки та сім гномів" ще однією сенсацією стала робота "Дамбо". Мультфільм отримав два "Оскари" та "Пальмову гілку" за анімацію.

Образи у мультфільмі "Дамбо" створив Володимир Титла / Кадр з мультфільму "Дамбо"

Далі критики та прихильники аніматора були вражені тим, як майстерно художник передав емоції героїв у мультфільмі "Піноккіо".

Аніматор українського походження Володимир Титла працював над створенням мультфільму "Піноккіо" / Кадр з мультфільму "Піноккіо"

Пізніше українцеві доручили створити образ Чорнобога (бога темряви у слов'янській міфології) для мультфільму "Фантазія". Цей проєкт був дуже важливим для аніматора. По-перше, Володимир хотів краще відчути слов'янську міфологію завдяки своєму походженню. А по-друге, він так перейнявся завданням, що навіть малював Чорнобога у напівтемряві, аби краще зобразити його зловісність у тінях.

Хоч кар'єра в Disney була найважливішим етапом у творчому становленні Титли, ця студія була не єдиним місцем його реалізації. Після розірвання контракту з Disney у 1943 році Володимир працював у Terrytoons, Famous Studios (власність Paramount Pictures), Tempo Production. За цей час створив славнозвісні образи Каспера, малої Лілу та малого Ендрю.

Володимир Титла / Колаж 24 канал