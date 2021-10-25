Часто прототипами к знаменитым персонажам Титли были члены его семьи. Так, Пиноккио изображен с сына автора, а маленькая Лилу – с дочери.

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Семья Владимира Титли

Родители Владимира, Петр и Мария Титли, переехали в США из города Подгайцы Тернопольской области.

В общем, семья Владимира чрезвычайно творческая. Его дети, Петр (Питер) и Тамара также стали художниками (фотохудожниками), одна из внучек является художницей. Племянник Владимира Титли – Богдан Титла – американский художник-пейзажист и график украинского происхождения. А жена аниматора, актриса и модель, Адриен Титла (Адриен ле Клерк) в 2005 году издала книгу о карьере мужа в Disney.

Также семья спонсировала реставрацию крыла Львовской академической библиотеки.

Как Владимир Титла стал лучшим аниматором Disney

Владимир начал зарабатывать анимацией еще с 16 лет. Тогда он мечтал о серьезном искусстве и не воспринимал анимацию как свое призвание. Поэтому амбициозный юноша поехал учиться в Париж. Изучал скульптуру и мировую живопись. Но после возвращения в Америку снова погрузился в мир создания мультипликационных персонажей.

В 1934 году его пригласили в студию Disney. Владимиру поручили создание масштабного проекту – полнометражного мультфильма "Белоснежка и семь гномов" . Аниматор работал очень тщательно, старался передать через внешность героев особенности их характеров.

В результате мультфильм увенчался бешеным успехом и был награжден "Оскаром". Что интересно, к статуэтке добавили еще семь миниатюрных, подчеркнув таким образом важность персонажей, созданных Владимиром.

Анимацию к "Белоснежке и семь гномов" создал украинец Владимир Титла / Кадр из мультфильма "Белоснежка и семь гномов"

После триумфа "Белоснежки и семь гномов" еще одной сенсацией стала работа " Дамбо" . Мультфильм получил два "Оскара" и "Пальмовую ветвь" за анимацию.

Образы в мультфильме "Дамбо" создал Владимир Титла / Кадр из мультфильма "Дамбо"

Далее критики и сторонники аниматора были поражены тем, как искусно художник передал эмоции героев в мультфильме "Пиноккио" .

Аниматор украинского происхождения Владимир Титла работал над созданием мультфильма "Пиноккио" / Кадр из мультфильма "Пиноккио"

Позже украинцу поручили создать образ Чернобога (бога тьмы в славянской мифологии) для мультфильма "Фантазия" . Этот проект был очень важным для аниматора. Во-первых, Владимир хотел лучше почувствовать славянскую мифологию благодаря своему происхождению. А во-вторых, он так проникся задачей, что даже рисовал Чернобога в полумраке, чтобы лучше изобразить его злые черты в тенях.

Хотя карьера в Disney была самым важным этапом в творческом становлении Титли, эта студия была не единственным местом его реализации. После расторжения контракта с Disney в 1943 году Владимир работал в Terrytoons, Famous Studios (собственность Paramount Pictures), Tempo Production. За это время он создал знаменитые образы Каспера, маленькой Лилу и малого Эндрю .