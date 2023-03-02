Будинок, у якому проживає громадянка України розташований у центрі Варшави за адресою al. Jerozolimskie, 119A. Навпроти нього встановлений величезний білборд у 50 квадратних метрів. Щоночі він "заливає" світлом кілька квартир, серед яких і помешкання героїні історії – Тетяни.

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Будинок розташований у центрі Варшави / Фото Warszawa.Wyborcza

Життя в квартирі, де ніколи не гасне світло

Тетяна розповіла, що коли вона тільки винаймала житло, білборд за вікном не світив – змінювалася реклама. Про його існування жінка дізналася за кілька днів, коли його знову включили. Однак на той час її це не так сильно бентежило, оскільки планувала орендувати квартиру на короткий термін – хотіла скоро повернутися додому. Але життя склалося інакше, тож живе Тетяна там уже близько десяти років.

Білборд розташований просто напроти вікна / Фото Warszawa.Wyborcza

Я прокидаюся вночі, але ясно, як вдень. Ходжу по квартирі, одягаю маску для сну, яку ненавиджу, але яку маю надягати. Коли я не можу спати, починаю мігрувати між спальнею та вітальнею в надії, що десь вдасться заснути. Намагаюся лягати лише тоді, коли я дуже втомилася,

– зізнається жінка.

Тетяна сподівається, що одного разу щит приберуть. Мешканці її будинку не протестують, бо проблема стосується лише кількох квартир. У кооперативі, на балансі якого перебуває будинок, заявили, що не знали про ситуацію, оскільки не було скарг, але пообіцяли діяти на користь мешканців.

Рекламний щит щоночі освітлює квартиру українки / Фото Warszawa.Wyborcza