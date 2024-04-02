На кордоні України та Румунії з'явиться новий пункт пропуску
Джерело:Денис Шмигаль
Уряд України 2 квітня ухвалив рішення про появу нового пункту пропуску на кордоні України та Румунії. Наголошують, що дві країни будують надзвичайно вигідне партнерство.
Рішення уряд ухвалив під час засідання у вівторок, 2 квітня. Окрім того, наголошують, що це – лише початок.
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Уряд сьогодні ухвалив рішення, що дозволить відкрити новий українсько-румунський пункт пропуску Біла Церква – Сігету Мармацієй. Україна та Румунія будують надзвичайно вигідне партнерство, і ми маємо на меті його постійно поглиблювати,
– наголосив Шмигаль.
Прем'єр-міністр наголосив, що Україна має амбітні плани. Наразі на західному напрямку планують:
- створити 9 нових прикордонних пунктів пропуску;
- модернізувати ще 13 прикордонних пунктів пропуску.
Деталей наразі не розкривають.
За словами Шмигаля, це – великий крок до розвитку. Зокрема, збільшаться можливості для українського експорту, а також – пришвидшить секторальну інтеграцію до Євросоюзу.