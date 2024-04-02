На кордоні України та Румунії з'явиться новий пункт пропуску

Уряд України 2 квітня ухвалив рішення про появу нового пункту пропуску на кордоні України та Румунії. Наголошують, що дві країни будують надзвичайно вигідне партнерство.

Рішення уряд ухвалив під час засідання у вівторок, 2 квітня. Окрім того, наголошують, що це – лише початок.

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Уряд сьогодні ухвалив рішення, що дозволить відкрити новий українсько-румунський пункт пропуску Біла Церква – Сігету Мармацієй. Україна та Румунія будують надзвичайно вигідне партнерство, і ми маємо на меті його постійно поглиблювати,

– наголосив Шмигаль.



З березня 2024 року Румунія частково приєдналася до Шенгенської зони. Очікують, що це стане вагомим плюсом для розвитку туристичної сфери у країні. Відповідно до безвізового режиму, українці можуть перебувати на території держав-учасниць Шенгенської угоди 90 днів (упродовж 180-денного проміжку часу).

Прем'єр-міністр наголосив, що Україна має амбітні плани. Наразі на західному напрямку планують:

створити 9 нових прикордонних пунктів пропуску;

модернізувати ще 13 прикордонних пунктів пропуску.

Деталей наразі не розкривають.

За словами Шмигаля, це – великий крок до розвитку. Зокрема, збільшаться можливості для українського експорту, а також – пришвидшить секторальну інтеграцію до Євросоюзу.