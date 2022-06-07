Так, українці, які опинилися через російсько-українську війну в Польщі й потребують фінансової допомоги, можуть звернутися до фонду Biedronki й отримати картку для покупок. Їх випустили понад 10 тисяч штук.

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Умови користування карткою для безкоштовних закупів від Biedronka

Грошова допомога розрахована на 3 місяці. Впродовж цього терміну картки автоматично поповнятимуться на 300 злотих щомісяця (загалом 900 злотих). Одна сім'я може отримати максимум три екземпляри на загальну суму 2 700 злотих.

Ці кошти можна витрачати лише у маркетах Biedronka та розраховуватися там за будь-яку групу товарів, крім алкогольних напоїв, сигарет, текстилю і промислових товарів та послуг.

Термін дії карток – до 31 березня 2023 року. До цього часу ними можна користуватися кілька разів, поки не закінчиться кредитний ліміт. Поточний залишок у будь-який момент можна перевірити на касі у магазині Biedronka.

Де отримати картки українцям

Карти роздаються в організаціях-партнерах фонду "Biedronka". На цей час їх налічується 36. Ось повний перелік:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot, tel.: +48 58/555 78 78

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, tel. (25) 787 37 40

Caritas Diecezji Ełckiej, tel. +48 87 441 70 00 lub +48 87 6290260

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, tel. 48 94 342 36 90

Caritas Diecezji Łowickiej, tel. +48 46 837 64 56

Caritas Diecezji Sosnowieckiej, tel. +48 32 363 03 70

Caritas Polska - Warszawa, ul. Towarowa 25a, tel. +48 22 3348500, +48 22 3348585

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Gdansk, tel. 512 949 109

Fundacja Centrum Badan Migracyjnych, Poznan, tel. +48 503 979 758

Fundacja Dialog, Białystok, tel. +48 85 742 40 41

Fundacja Dom Pomoc Kryzysowej, Pruszków, Brwinów, tel. +48 518 661 127

Fundacja Emic, Torun, +48 507 412 653

Fundacja Gdańska, Gdańsk, tel. 500 218 337

Fundacja Habitat for Humanity, Warszawa, tel. +48 22 642 57 42

Fundacja Leny Grochowskiej, Siedlce, tel. +48 25 6441464

Fundacja Ocalenie, Warszawa, Łomża, Łódź

Nasza Szczycieńska Ziemia, Szczytno, tel. +48 530 500 590

Stowarzyszenie Dla Równości

Stowarzyszenie Nasze Rio, Złotoryja, tel. +48 605 490 046

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Porozumienie Wschód – Zachód”, Wrocław, tel. +48 695 912 250

Stowarzyszenie Sursum Corda, Nowy Sącz, tel. +48 18 441 19 94.

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