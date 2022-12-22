Biedronka в Польщі запровадила послугу зняття готівки на касі: де можна скористатися послугою

Мережа магазинів Biedronka у Польщі запустила пілотну програму "Рłać kartą i wypłacaj". Вона дозволяє отримувати готівкові гроші при оплаті за покупки банківською карткою.

Що відомо про "Рłać kartą i wypłacaj"

Втім, проєкт поки що пілотний та охоплює лише 10 окремих магазинів. Зокрема: 7 у Варшаві, 2 – у Гданську і 1 – у Прушкуві (Мазовецьке воєводство).

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