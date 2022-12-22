Biedronka в Польщі запровадила послугу зняття готівки на касі: де можна скористатися послугою
Джерело:bankier.pl
Мережа магазинів Biedronka у Польщі запустила пілотну програму "Рłać kartą i wypłacaj". Вона дозволяє отримувати готівкові гроші при оплаті за покупки банківською карткою.
Що відомо про "Рłać kartą i wypłacaj"
Втім, проєкт поки що пілотний та охоплює лише 10 окремих магазинів. Зокрема: 7 у Варшаві, 2 – у Гданську і 1 – у Прушкуві (Мазовецьке воєводство).
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В цих магазинах Biedronka покупці можуть зняти готівку на касі при умові, якщо покупки були оплачені за допомогою платіжної картки. До програми поки що долучили лише систему Mastercard.
Щоб мати можливість скористатися сервісом, під час оплати покупок вартістю понад 1 злотий банківською карткою потрібно повідомити касиру про те, що хочете зняти готівку. Сума до зняття буде додана до вашого чека.
Мінімальна сума, яку можна зняти, – 50 злотих, максимальна – 300. Сума готівки повинна бути кратною 50 злотим.
Зазначається, що програма триватиме протягом грудня. Поки що мережа не повідомляє про плани запровадити цю послугу на постійній основі.
Адреси магазинів Biedronka, в яких доступне зняття готівки на касі:
- Gdańsk, ul. Chłopska 16B;
- Gdańsk, ul. Startowa 14;
- Pruszków, Al. Jerozolimskie 454;
- Warszawa, ul. Herbu Oksza 22;
- Warszawa, ul. Zwycięzców 40;
- Warszawa, ul. Światowida 53E;
- Warszawa, ul. Stawki 40;
- Warszawa, ul. Sarmacka 4;
- Warszawa, ul. Dolna 3;
- Warszawa, ul. Krochmalna 2.
Слід зауважити, що на касах самообслуговування можливості зняття готівки з карти – немає.