Архітектурна гармонія: як виглядає найкраща бібліотека у світі та де її знайти

Тут з'являється натхнення навчатися і пахне книгами. Бібліотеку Габріеля Гарсіа Маркеса в Барселоні визнали найкращою у 2023 році.

Всесвітній конгрес бібліотек у Роттердамі оголосив переможця цьогорічного престижного конкурсу "‎Публічна бібліотека 2023". Без вагань перемогу присудили бібліотеці Маркеса, яка знаходиться в Барселоні.

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Ця бібліотека отримала відмінні оцінки за архітектуру, взаємодію з довкіллям і місцевою культурою, комфортний простір, стимулювання навчання, оцифрування та інші технічні новації.

Сама будівля своїм виглядом нагадує книгу, де гортаються сторінки. Архітектурний план вигадали втілити так, щоб розділити простір за вподобаннями і потребами відвідувачів.

А ще тут є великий трикутний внутрішній дворик, який сполучає головні приміщення зі сходами. Це забезпечує будівлі приємне природне освітлення. Архітектори потурбувалися, аби будівля охолоджувалася у спекотному та вологому кліматі Барселони.

Архітектори продумали все до дрібниць / Фото Jesús Granada

Читальню відкрили в 2022 році. Бібліотека налічує 6 поверхів та відкриту дерев'яну конструкцію. Вона має площу близько 4 000 метрів квадратних. Приміщення розраховане на 800 відвідувачів, але в деякі дні одночасно приходить до 1 300 людей.

Унікальна бібліотека знаходиться в районі Сан-Мартін. В основному вона спеціалізується на латиноамериканській літературі. Саме тому читальня і отримала свою назву на честь лауреата Нобелівської премії з літератури. Адже сам Габріель Гарсіа Маркес понад 7 років жив у Барселоні.

Природне освітлення додає особливої атмосфери / Фото Jesús Granada

Головними конкурентами барселонської бібліотеки були Східна бібліотека Шанхаю (Китай), бібліотека ім. Янеза Вайкарда Вальвасора Кршкова (Словенія), та бібліотека міста Парраматта (Австралія).