Бесплатный проезд в общественном транспорте Вены

Такое решение было принято и в Вене. Как стало известно, переселенцы из Украины смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно до конца сентября этого года.

Читайте также Испания сделала некоторые железнодорожные поездки бесплатными

Чтобы бесплатно ездить на общественном транспорте Вены, нужно показать украинский паспорт.

Компания Wiener Linien призывает пассажиров пользоваться этим предложением тогда, если они приехали в страну после 24 февраля и действительно нуждаются в помощи.

Люди, вынужденные покинуть Украину, могут пользоваться всем общественным транспортом бесплатно и без билета до конца сентября. В случае проверки билетов достаточно предъявить удостоверение личности,

– говорится в сообщении.

Кроме того, украинские беженцы в Австрии имеют право бесплатно пользоваться поездами Австрийской государственной железной дороги (ÖBB) с билетом "Not-Ticket Ukraine".

Билет можно получить в поезде у сотрудников или в кассах ÖBB на вокзалах. Вам предоставят его, как только вы укажете имя и номер паспорта.