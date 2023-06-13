У Нідерландах встановлюють дозатори із безкоштовним сонцезахисним кремом

У громадських місцях Нідерландів почали з'являтися спеціальні дозатори: але не зі звичним антисептиком, а із сонцезахисним кремом. Так країна проводить профілактику раку шкіри.

У кількох містах встановили вже сотні таких точок. Скористатись кремом від сонця може кожен охочий. Це абсолютно безкоштовно.

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Популяризація сонцезахисту

Дозатори з кремом встановлюють у людних місцях: у парках, на локаціях проведення фестивалів, у школах та спортивних клубах, щоб кожен міг захистити себе від шкідливого впливу сонця. Вже на минулих вихідних такі точки були дуже популярними на фестивалі у Бексе-Бергені та у курортному місті Бреда.

Також місцева лікарня у співпраці зі страховою компанією та муніципалітетами встановлює дозатори з кремом у 120 початкових школах. Сама ідея такої профілактики раку шкіри виникла минулого року.

Наша дерматологиня Карен ван Поппелен придумала перетворити дезінфекційні дозатори, що залишилися від коронавірусного періоду, на дозатори для сонцезахисного крему,

– розповіла медик Лізет Спреувенберг.

Зі встановленням дозаторів допомагає компанія, яка займається сонячними батареями в Нідерландах. Річ у тому, що батько її засновника боровся з раком шкіри, тому для нього ця ідея є надважливою.

Пляж в Нідерландах / Фото Koen van Weel (EPA)

Місцева влада у курортних містах каже, що встановлення таких точок із кремом коштує кілька тисяч євро, але здоров'я мешканців та туристів набагато важливіше за гроші.

Останні 20 років по всій Європі зростає рівень захворюваності на рак шкіри. Доведено, що саме використання сонцезахисного крему є найкращою профілактикою хвороби. У Нідерландах прагнуть, щоб діти змалечку вчилися його застосовувати.