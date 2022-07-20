Біженцям з України продовжили безкоштовний роумінг за кордоном

Європейські оператори продовжують підтримувати біженців з України. Для українців й надалі діятиме безкоштовний роумінг.

Так, у Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що для громадян України, які опинилися за кордоном через російсько-українську війну, продовжили дію безкоштовного роумінгу.

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Спільна заява мобільних операторів України та Євросоюзу продовжує діяти. Українці, які вимушено виїхали до країн ЄС, зможуть і надалі дзвонити рідним за цінами українських операторів,

– йдеться у повідомленні.

На сьогодні приблизно 70 мобільних операторів Європи обслуговують українських біженців за низькими тарифами й без роумінгу. Попередньо такі умови запроваджували на 3 місяці. Однак аби нашим громадянам не довелося переходити на європейські тарифи, Єврокомісія закликала операторів ЄС продовжити підтримку українців.

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