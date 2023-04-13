Безкоштовний проїзд у Любляні продовжили для українців ще майже на рік

Словенія продовжує демонструвати свою солідарність і готовність допомагати українцям, які прибувають до країни в пошуках прихистку. На знак підтримки біженців з України влада словенської столиці продовжила безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

Так, громадяни України можуть безкоштовно користуватись міським транспортом Любляни до 4 березня 2024 року. Ця ініціатива є важливим кроком у підтримці та допомозі українцям, що вже перебувають в Словенії, а також тим, хто має намір прибути.

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Як українцям користуватися безкоштовним проїздом в Любляні

В столиці Словенії оплата проїзду в громадському транспорті здійснюється за допомогою електронної картки Urbana. Таку ж картку потрібно мати і для безкоштовного користування транспортом в Любляні. На приміські сполучення пільги не діють.

Відтак, громадяни України повинні звернутись до центрального відділення Potnicki center LPP, Slovenska cesta 56 для оформлення іменної річної картки Urbana. Це дасть можливість ще практично рік користуватися безквитковим проїздом в столичному транспорті.

Для цього при собі потрібно мати один з трьох документів:

картку тимчасового захисту ("ісказніца");

рішення про тимчасовий захист і документ, що посвідчує особу;

рішення про статус біженця і документ, що посвідчує особу.

Важливо! З 1 квітня безкоштовний проїзд в громадському транспорті у Любляні буде дозволений лише за умови наявності іменної річної картки Urbana. Її потрібно обов’язково "компостувати" щоразу при вході в транспорт.