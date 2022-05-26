Безкоштовний проїзд для українців: з 1 червня у кількох країнах Європи вводять нові правила
Джерело:Europa
З 24 лютого, відколи російські війська напали на Україну, Європа не лише відкрила свої кордони, а й дозволила нашим біженцям безоплатно пересуватися країнами. Однак з 1 червня низка держав ЄС змінює правила користування громадським транспортом.
У більшості країн право на безкоштовний проїзд для українців зберігається й надалі. Крім цього, особливих вимог немає – біженцям потрібно мати при собі український паспорт або безкоштовний квиток, який можна взяти у касах на вокзалі чи в кондуктора.
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Проте деякі європейські держави частково скасовують вільний проїзд уже з 1 червня. Йдеться про Польщу, Швейцарію, Німеччину, Болгарію та Чехію. Для українців тут діятиме пільговий проїзд.
Нові правила безкоштовного проїзду в Польщі
Наразі відомо, що українцям доведеться платити у міському транспорті Варшави. Щодо регіональних потягів компанії PKP Intercity, то лише певні напрямки залишаться безкоштовними.
Якщо раніше біженці з України мали змогу подорожувати потягами PKP Intercity по всій Польщі, то з початку червня безоплатний проїзд буде лише на маршрутах до і від тих міст, які розташовані полько-українському кордоні (Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загоже, Ярослав та Жешув).
Хто може отримати безкоштовний квиток:
- жінки
- діти до 18 років
- чоловіки старше 60 років
- чоловіки у віці 18-60 з інвалідністю.
Документи, які надають право вільно користуватися потягами PKP Intercity:
- паспорт, що підтверджує перетин кордону після 24 лютого;
- документ з фотографією, що підтверджує особу;
- повідомлення про присвоєння номера PESEL;
- проїздний квиток з України до Польщі.
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Інформація про громадський транспорт Європи для українців / Фото Telegram
Які вимоги діятимуть в інших країнах Європи
Німеччина вводить проїзний на всі види міського транспорту в будь-якому місті та регіональних поїздах за 9 євро. У Чехії абонемент на всі види місцевого громадського транспорту обійдеться майже в 7 євро.Важливо! Правила проїзду для українців у громадському транспорті країн ЄС з 1 червня можуть змінитися і в інших країнах, тому краще перевіряйте актуальну інформацію на спеціальному сайті Європи для українських біженців.
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