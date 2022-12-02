Так, мовиться про поїзд Перемишль (Польща) – Ганновер Messe/Laatzen (Німеччина). Він курсуватиме впродовж усього грудня. Рейси заплановані на кожне непарне число останнього місяця 2022 року.

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Деталі рейсу Перемишль – Ганновер

Потяг відправлятиметься з містечка біля українського кордону по непарних днях грудня о 22:30. До Ганноверу (Messe) потяг зазвичай прибуває між 14:30 та 16:00 наступного дня. Але через ремонтні роботи на коліях до 16 грудня прибуття може затягнутися до 18:00 – 19:00.

На приміському вокзалі у Німеччині українців зустрічають волонтери та робітники Ганноверського табору. Якщо ви плануєте їхати країною далі, то в Ганновері можна отримати ще один безкоштовний квиток helpukraine. Він дає право безкоштовно їздити потягами німецької залізниці Deutsche Bahn.

Графік відправлень потяга Перемишль – Ганновер / Фото телеграм

Як отримати квитки з Перемишля в Ганновер

Проїзд громадянам України дозволений на безквитковій основі, попередньо реєструватися на рейс також не потрібно. Все, що треба, то це очікувати потяг на пероні або звернутись за детальнішою інформацією і спеціальними браслетами до працівників Червоного хреста чи волонтерів.

Посадка у вагони відбувається відповідно до пріоритету – спочатку люди з браслетами від Польського Червоного Хреста, потім сім’ї з дітьми, люди похилого віку та люди з інвалідністю, а потім всі інші.

Інколи може трапитися, що місць на всіх не вистачить. Тоді людей мають поселити в гуманітарний центр в Перемишлі і видати браслет, який гарантуватиме місце у наступному поїзді.