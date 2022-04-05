Безкоштовний одяг для українських біженців: де його можна отримати в Кракові

Краків продовжує гостинно приймати українців, яких війна змусила виїхати з країни у безпечне місце. Багато біженців покидали рідні краї поспіхом і не взяли з собою достатньо одягу.

Оскільки за вікном стрімко тепліє, речі, які були на людях наприкінці лютого, вже не є актуальними. Для тих, хто потребує пошуку сезонного одягу та взуття, у Кракові створили кілька волонтерських пунктів.

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Пункти з безкоштовним одягом для біженців з України у Кракові

Взяти потрібний одяг для себе та своїх дітей можна у наступних локаціях:

Szafa dobra у колишньому торговому центрі Plaza (aleja Pokoju, 44) – цей пункт виглядає як справжній магазин, але з безкоштовними речами. Усі речі висять на вішалках та відсортовані за розміром.

у колишньому торговому центрі Plaza (aleja Pokoju, 44) – цей пункт виглядає як справжній магазин, але з безкоштовними речами. Усі речі висять на вішалках та відсортовані за розміром. Центр єврейської громадськості у Кракові (ulica Miodowa, 24) – крім одягу, тут можна отримати харчові продукти та базові засоби гігієни.

(ulica Miodowa, 24) – крім одягу, тут можна отримати харчові продукти та базові засоби гігієни. Wszystko za jeden uśmiech (ulica Łagiewnicka, 54) – цей пункт пропонує безкоштовні речі для дорослих та дітей. Також тут можна знайти дитячі коляски та інші потрібні речі для найменших українських біженців.

Всі небайдужі мешканці та гості Кракова можуть принести речі за вказаними адресами та таким чином долучитися до допомоги українцям.