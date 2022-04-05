Оскільки за вікном стрімко тепліє, речі, які були на людях наприкінці лютого, вже не є актуальними. Для тих, хто потребує пошуку сезонного одягу та взуття, у Кракові створили кілька волонтерських пунктів.

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Пункти з безкоштовним одягом для біженців з України у Кракові

Взяти потрібний одяг для себе та своїх дітей можна у наступних локаціях:

Szafa dobra у колишньому торговому центрі Plaza (aleja Pokoju, 44) – цей пункт виглядає як справжній магазин, але з безкоштовними речами. Усі речі висять на вішалках та відсортовані за розміром.

Центр єврейської громадськості у Кракові (ulica Miodowa, 24) – крім одягу, тут можна отримати харчові продукти та базові засоби гігієни.

Wszystko za jeden uśmiech (ulica Łagiewnicka, 54) – цей пункт пропонує безкоштовні речі для дорослих та дітей. Також тут можна знайти дитячі коляски та інші потрібні речі для найменших українських біженців.