Послугами можна користуватися впродовж поїздки абсолютно безкоштовно. Розповідаємо, які саме послуги доступні для клієнтів УЗ.

Читайте також Укрзалізниця вперше від лютого відновлює залізничне сполучення з Миколаєвом

Пасажири мають право безплатно користуватися туалетами на залізничних вокзалах та станціях, через які курсує поїзд.

Кожен пасажир має право звернутися до провідника за безкоштовним окропом, якщо у цьому є потреба. Згідно з законом, перевізник зобов'язаний забезпечувати пасажирів питною водою.

Пасажир має право безплатно користуватися холодильником та мікрохвильовою піччю, які є у купе провідника.

У разі потреби пасажири можуть отримати доступ до безплатної аптечки, яка зазвичай є у провідника.

Якщо пасажир боїться висоти або почуває себе некомфортно на верхній полиці, він має право безплатно отримати спеціальні ремені безпеки. Якщо наданий ремінь виявиться недостатньо міцним, пасажир може попросити його замінити.

У правилах перевезення громадян залізничним транспортом зазначено, що пасажир має право не складати постільну білизну після використання. Оскільки це входить в обов'язки провідника.

Пасажир, який з будь-яких причин проїхав свою зупинку, має право безплатно повернутися назад. Для цього необхідно звернутися до начальника потяга та пред'явити свій квиток. Після чого буде складено відповідний акт про продовження дії квитка, завдяки якому пасажир матиме змогу безплатно дістатися до кінцевого пункту призначення, зазначеного у його білеті.

Якщо купе обладнано кондиціонером, але він виявився несправним, кожен пасажир, заздалегідь попередивши провідника, має право пересісти у вагон з робочим кондиціонером, при умові наявності там вільних місць.

Безплатні послуги, про які пасажири УЗ можуть не знати / Фото Укрзалізниці

Пасажири не зобов'язані ні з ким ділитися своїми полицями, адже право для використання нижнього місця для ручної поклажі має пасажир, який проїжджає на нижній полиці, а верхнього – пасажир, який проїжджає на верхній полиці.

Чи застраховане життя пасажирів, які користуються послугами "Укрзалізниці"

У вартість кожного квитка входять послуги страхової компанії. Тому, якщо пасажир травмується під час поїздки, він має право отримати компенсацію.

Для цього необхідно оформити акт про нещасний випадок, зберегти квиток та сконтактувати зі страховою компанією, контакти якої зазначені у квитку.