Услугами можно пользоваться на протяжении поездки совершенно бесплатно. Рассказываем, какие услуги доступны для клиентов УЗ.

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Пассажиры имеют право бесплатно пользоваться туалетами на железнодорожных вокзалах и станциях, по которым курсирует поезд.

Каждый пассажир имеет право обратиться к проводнику за бесплатным кипятком, если это необходимо. Согласно закону, перевозчик обязан снабжать пассажиров питьевой водой.

Пассажир имеет право бесплатно пользоваться холодильником и микроволновкой, которые есть в купе проводника.

В случае необходимости пассажиры могут получить доступ к бесплатной аптечке, обычно имеющейся у проводника.

Если пассажир опасается высоты или чувствует себя некомфортно на верхней полке, он имеет право бесплатно получить специальные ремни безопасности. Если этот ремень окажется недостаточно прочным, пассажир может попросить его заменить.

В правилах перевозки граждан железнодорожным транспортом отмечено, что пассажир вправе не сдавать постельное белье после использования. Поскольку это входит в обязанности проводника.

Пассажир, который по какой-либо причине проехал свою остановку, имеет право бесплатно вернуться назад. Для этого необходимо обратиться к начальнику поезда и предъявить билет. После чего будет составлен соответствующий акт о продлении действия билета, благодаря которому пассажир сможет бесплатно добраться до конечного пункта назначения, указанного в его билете.

Если купе оборудовано кондиционером, но оно оказалось неисправным, каждый пассажир, предварительно предупредив проводника, имеет право пересесть в вагон с рабочим кондиционером, при условии наличия там свободных мест.

Бесплатные услуги, о которых пассажиры УЗ могут не знать / Фото Укрзализныци

Пассажиры не обязаны ни с кем делиться своими полками, ведь право для использования нижнего места для ручной клади имеет проезжающий на нижней полке пассажир, а верхнего – пассажир, проезжающий на верхней полке.

Застрахована ли жизнь пассажиров, пользующихся услугами "Укрзализныци"

В стоимость каждого билета входят услуги страховой компании. Поэтому если пассажир травмируется во время поездки, он имеет право получить компенсацию.

Для этого необходимо оформить акт о несчастном случае, сохранить билет и связаться со страховой компанией, контакты которой указаны в билете.