У Кракові з'явиться безкоштовний ресторан для українських біженців

Мовиться про ресторан "Червона калина". Це некомерційний проєкт для біженців, створений самими українськими переселенцями.

Що відомо про ресторан "Червона калина"

Це благодійний заклад, метою якого є працевлаштування українців, обмін кулінарними звичками та використання додаткового прибутку для програм, спрямованих на підтримку біженців у Польщі.

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У "Червоній калині" представлені страви української кухні. Борщ, вареники, голубці, деруни та багато іншого готують за традиційними рецептами жінки, які приїхали до Польщі через війну в Україні.

Проєкт було створено, щоб забезпечити роботою біженців і створити центр, з якого ми можемо працювати разом, щоб допомогти громадським притулкам їжею, одягом тощо,

– кажуть власники.



Безкоштовні обіди для біженців з України / Фото інстаграм Chervona Kalyna Charity

Купіть їжу для біженців

Крім цього, у ресторані діє програма ваучерів на харчування, які безплатно роздають у притулках для біженців у Кракові. Ті, хто отримав ваучер, їжу зможуть забрати в ресторані "Червона калина". Тож кожен може долучитися до ініціативи та зробити свій внесок у допомогу людям, які цього потребують. Ваучер можна купити за посиланням.

Дата відкриття наразі невідома, але власники наголошують, що це відбудеться найближчим часом. "Червона калина" відкриє свої двері за адресою ul. Zabłocie 25a.