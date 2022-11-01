Что известно о ресторане "Красная калина"

Это благотворительное учреждение, цель которого – трудоустройство украинцев, обмен кулинарными привычками и использование дополнительной прибыли для программ, направленных на поддержку беженцев в Польше.

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В "Красной калине" представлены блюда украинской кухни. Борщ, вареники, голубцы, деруны и многое другое готовят по традиционным рецептам украинские женщины, приехавшие в Польшу из-за войны в Украине.

Проект был создан, чтобы обеспечить работой беженцев и создать центр, с которого мы можем работать вместе, чтобы помочь общественным приютам едой, одеждой и т.д.,

– говорят владельцы.



Бесплатные обеды для беженцев из Украины / Фото инстаграмм Chervona Kalyna Charity

Купите еду для беженцев

Кроме того, в ресторане действует программа ваучеров на питание, которые бесплатно раздают в приютах для беженцев в Кракове. Получившие ваучер еду смогут забрать в ресторане "Красная калина". Поэтому каждый может присоединиться к инициативе и внести свой вклад в помощь нуждающимся людям. Ваучер можно купить по ссылке .