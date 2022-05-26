Безкоштовні авіарейси з Молдови до країн ЄС: хто з українців може долучитися до програми
Джерело:UNHCR
Молдова у співпраці з країнами-членами ЄС, з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та Міжнародною організацією з міграції (МОМ) організовує безкоштовні авіаперевезення для біженців в інші європейські держави.
Так, відповідно до такої ініціативи, українські біженці, які мають особливі потреби, друзів або родичів в будь-якій країні Європи, можуть зареєструватися в УВКБ ООН. Після цього фахівці перевірять кандидатів на отримання допомоги та безкоштовного перельоту.
І ще Чи потрібно ставати на консульський облік українцям: корисні поради
Біженці, які планують податися на програму переселення у рамках ініціативи солідарності ЄС, повинні підпадати під одну з цих категорій:
- люди з інвалідністю;
- люди з важким медичним станом;
- одинокі батьки чи матері з трьома чи більше дітьми;
- вагітні жінки;
- люди старшого віку.
Категорії біженців, які можуть розраховувати на переселення в інші країни ЄС / Фото UNHCR
У які країни організовують безоплатні перельоти
- Австрія;
- Франція;
- Німеччина;
- Італія;
- Іспанія;
- Франція;
- Нідерланди;
- Норвегія.
Цей перелік згодом може бути розширений.
Які документи потрібно мати при собі
- закордонний паспорт (біометричний або ні) або внутрішній паспорт України;
- свідоцтво про народження дитини ;
- документ про надання прихистку, отриманий при в’їзді в Молдову.
Це цікаво – Посол України в Німеччині потролив німецький уряд за затягування поставок зброї: дивіться відео