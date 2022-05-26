Безкоштовні авіарейси з Молдови до країн ЄС: хто з українців може долучитися до програми

26 травня 2022 , 17:27
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Джерело:

UNHCR

Молдова у співпраці з країнами-членами ЄС, з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та Міжнародною організацією з міграції (МОМ) організовує безкоштовні авіаперевезення для біженців в інші європейські держави.

Так, відповідно до такої ініціативи, українські біженці, які мають особливі потреби, друзів або родичів в будь-якій країні Європи, можуть зареєструватися в УВКБ ООН. Після цього фахівці перевірять кандидатів на отримання допомоги та безкоштовного перельоту.

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Біженці, які планують податися на програму переселення у рамках ініціативи солідарності ЄС, повинні підпадати під одну з цих категорій:

  • люди з інвалідністю;
  • люди з важким медичним станом;
  • одинокі батьки чи матері з трьома чи більше дітьми;
  • вагітні жінки;
  • люди старшого віку.


Категорії біженців, які можуть розраховувати на переселення в інші країни ЄС / Фото UNHCR

Важливо! Сісти на безкоштовний рейс мають змогу ті українці, що покинули Україну після 24 лютого поточного року.

У які країни організовують безоплатні перельоти

  • Австрія;
  • Франція;
  • Німеччина;
  • Італія;
  • Іспанія;
  • Франція;
  • Нідерланди;
  • Норвегія.

Цей перелік згодом може бути розширений.

Які документи потрібно мати при собі

  • закордонний паспорт (біометричний або ні) або внутрішній паспорт України;
  • свідоцтво про народження дитини ;
  • документ про надання прихистку, отриманий при в’їзді в Молдову.
Зауважте! За додатковою інформацією можна звернутися за цим номером телефону: 0800 800 11.

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Автор: Назарій Сорока