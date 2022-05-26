Безкоштовні авіарейси з Молдови до країн ЄС: хто з українців може долучитися до програми

Молдова у співпраці з країнами-членами ЄС, з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та Міжнародною організацією з міграції (МОМ) організовує безкоштовні авіаперевезення для біженців в інші європейські держави.

Так, відповідно до такої ініціативи, українські біженці, які мають особливі потреби, друзів або родичів в будь-якій країні Європи, можуть зареєструватися в УВКБ ООН. Після цього фахівці перевірять кандидатів на отримання допомоги та безкоштовного перельоту.

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Біженці, які планують податися на програму переселення у рамках ініціативи солідарності ЄС, повинні підпадати під одну з цих категорій:

люди з інвалідністю;

люди з важким медичним станом;

одинокі батьки чи матері з трьома чи більше дітьми;

вагітні жінки;

люди старшого віку.



Категорії біженців, які можуть розраховувати на переселення в інші країни ЄС / Фото UNHCR

У які країни організовують безоплатні перельоти

Австрія;

Франція;

Німеччина;

Італія;

Іспанія;

Франція;

Нідерланди;

Норвегія.

Сісти на безкоштовний рейс мають змогу ті українці, що покинули Україну після 24 лютого поточного року.

Цей перелік згодом може бути розширений.

Які документи потрібно мати при собі

закордонний паспорт (біометричний або ні) або внутрішній паспорт України;

свідоцтво про народження дитини ;

документ про надання прихистку, отриманий при в’їзді в Молдову.

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За додатковою інформацією можна звернутися за цим номером телефону: 0800 800 11.