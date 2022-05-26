Так, согласно такой инициативе, украинские беженцы, которые имеют особые нужды, друзей или родственников в любой стране Европы, могут зарегистрироваться в УВКБ ООН. После этого специалисты проверят кандидатов на получение помощи и бесплатного перелета.

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Беженцы, которые планируют податься на программу переселения в рамках инициативы солидарности ЕС, должны подпадать под одну из этих категорий:

люди с инвалидностью;

люди с тяжелым медицинским состоянием;

одинокие родители или матери с тремя или более детьми;

беременные женщины;

люди постарше.



Категории беженцев, которые могут рассчитывать на переселение в другие страны ЕС / Фото UNHCR

Важно! Сесть на бесплатный рейс могут те украинцы, которые покинули Украину после 24 февраля текущего года.

В какие страны организуют бесплатные перелеты

Австрия;

Франция;

Германия;

Италия;

Испания;

Франция;

Нидерланды;

Норвегия.

Этот список впоследствии может быть расширен.

Какие документы нужно иметь при себе

загранпаспорт (биометрический или нет) или внутренний паспорт Украины;

свидетельство о рождении ребенка;

документ о предоставлении убежища, полученный при въезде в Молдову.

Заметьте! За дополнительной информацией можно обратиться за номером телефона: 0800 800 11.