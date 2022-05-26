Так, согласно такой инициативе, украинские беженцы, которые имеют особые нужды, друзей или родственников в любой стране Европы, могут зарегистрироваться в УВКБ ООН. После этого специалисты проверят кандидатов на получение помощи и бесплатного перелета.
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Беженцы, которые планируют податься на программу переселения в рамках инициативы солидарности ЕС, должны подпадать под одну из этих категорий:
- люди с инвалидностью;
- люди с тяжелым медицинским состоянием;
- одинокие родители или матери с тремя или более детьми;
- беременные женщины;
- люди постарше.
Категории беженцев, которые могут рассчитывать на переселение в другие страны ЕС / Фото UNHCR
В какие страны организуют бесплатные перелеты
- Австрия;
- Франция;
- Германия;
- Италия;
- Испания;
- Франция;
- Нидерланды;
- Норвегия.
Этот список впоследствии может быть расширен.
Какие документы нужно иметь при себе
- загранпаспорт (биометрический или нет) или внутренний паспорт Украины;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ о предоставлении убежища, полученный при въезде в Молдову.
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