Так, согласно такой инициативе, украинские беженцы, которые имеют особые нужды, друзей или родственников в любой стране Европы, могут зарегистрироваться в УВКБ ООН. После этого специалисты проверят кандидатов на получение помощи и бесплатного перелета.

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Беженцы, которые планируют податься на программу переселения в рамках инициативы солидарности ЕС, должны подпадать под одну из этих категорий:

  • люди с инвалидностью;
  • люди с тяжелым медицинским состоянием;
  • одинокие родители или матери с тремя или более детьми;
  • беременные женщины;
  • люди постарше.


Категории беженцев, которые могут рассчитывать на переселение в другие страны ЕС / Фото UNHCR

В какие страны организуют бесплатные перелеты

  • Австрия;
  • Франция;
  • Германия;
  • Италия;
  • Испания;
  • Франция;
  • Нидерланды;
  • Норвегия.

Этот список впоследствии может быть расширен.

Какие документы нужно иметь при себе

  • загранпаспорт (биометрический или нет) или внутренний паспорт Украины;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • документ о предоставлении убежища, полученный при въезде в Молдову.

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