Читайте на Закордон 24, що варто врахувати, якщо ви плануєте отримати статусу тимчасового колективного захисту у Норвегії.

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Посібник щодо отримання статусу тимчасового колективного захисту в Норвегії

Ви повинні бути готовими до того, що по приїзду до Норвегії вам доведеться покладатися лише на власні сили. Щонайменше, кілька перших днів. Адже спочатку ви потрапляєте до країни як турист, і вас ніхто не зустрічатиме в аеропорту, як, наприклад, на кордоні з Польщею, де активно працюють волонтери і надають усю необхідну інформацію та допомогу.

Житло

Вам заздалегідь потрібно подбати про те, де ви зупинитеся у Норвегії після того, як зійдете з літака чи перетнете кордон будь-яким іншим способом. Варто забронювати житло мінімум на тиждень, куди зможете відправитися після дороги.

Ідеально, звісно, якщо у вас є родичі чи друзі в Норвегії, які допоможуть вам з оформленням документів та подальшою адаптацією у країні. Але якщо у вас немає таких зв'язків, то можна попередньо звернутися до волонтерів (норвежці влаштували свій центр допомоги на Варшавському вокзалі).

У Норвегії для українців передбачено безкоштовне житло. Йдеться про спеціальні невеликі гуртожитки, витрати за які на себе бере комуна. Але перш ніж отримати можливість проживати у таких гуртожитках, потрібно звернутися до міграційної служби. Розповідаємо про подальший алгоритм дій:

Після приїзду у країну зверніться до поліції, де вам призначать дату зустрічі у міграційній службі (чекати потрібно приблизно 4 – 5 днів). У міграційному відділку у вас візьмуть відбитки пальців та допоможуть заповнити анкету (весь процес займе у вас 3 – 4 години). Вашу заявку оброблятимуть близько двох тижнів, а тоді ви отримаєте документи, з якими уже можете розраховувати на соціальну допомогу.



У Норвегії доступне безкоштовне житло для біженців / Фото pexels

Фінансова допомога

У Норвегії щомісячні виплати по курсу з норвезької крони становлять приблизно 1800 євро на дорослу людину, але програму з часом можуть коригувати. Це далеко не та сума, з якою ви почуватиметеся вільно. Тамтешні ціни не просто високі, а дуже високі. Однак для задоволення потреб першої необхідності цих грошей може бути достатньо.

Враховуйте і те, що в Осло все ще дорожче, ніж у передмісті. А тим, кому ще не виповнилося 25 років, суму виділяють набагато меншу. Крім цього, допомогу нарахують після оформлення усіх документів.

Безкоштовні курси у Норвегії

Влада Норвегії активно сприяє тим, хто прагне навчатися та розвиватися. Для українців, наприклад, доступні безкоштовні мовні курси. Програма розрахована на 6 місяців, впродовж яких виплачують допомогу.

Крім цього, безкоштовно можна ознайомитися з норвезьким способом життя. Оскільки їхні буденні звички, принципи та правила дещо відрізняються від наших, то це справді корисний курс. Таким чином ви зможете швидше й легше адаптуватися у Норвегії.

Навчання дітей у школі також безкоштовне. Їхня система освіти ділить школи на молодшу, середню та старшу. Після цього є змога отримати державне місце в коледжі або університеті зі стипендією.

Важливо! Якщо ви повернетеся в Україну під час проходження адаптаційної державної програми, то усі пільги анулюються.

Текст публікації Катерини Кухар:

Що потрібно враховувати, плануючи отримання статусу тимчасового колективного захисту у Норвегії. Інформація зібрана зі слів нашої колеги, що виїхала з країни у першу хвилю евакуації. Зараз багато хто думає про те, щоб знайти безпечне місце для себе та дітей, поки в Україні триває війна. Можливо, ця інформація буде вам корисною.

Скажу відразу, якщо у вас немає жодної допомоги в Норвегії, якщо ви все починаєте з нуля без друзів і рідних, які тут вже влаштувалися, вам спочатку буде складно. Водночас норвежці дають комфортну можливість адаптуватися до їхніх умов і можливість розвиватися та працювати у їхній країні.

Для українців вони мають 6-місячну програму, яка передбачає на перший час житло, допомогу та розвиток (за потреби програму можна продовжити). Також до вас приставлений куратор, який з вами на зв'язку і допомагає пристосуватися, але в більшості випадків він говорить норвезькою.

Посібник статусу тимчасового колективного захисту.

У Норвегії щомісячна допомога, якщо перевести з норвезької крони, на дорослу людину – приблизно 1800 євро, але програму з часом можуть коригувати. Хочу звернути увагу, що це не та сума, з якою ви почуватиметеся вільно. Ціни в Норвегії не просто високі, а дуже високі, але для задоволення потреб першої необхідності її може бути достатньо. Враховуйте і те, що в Осло все ще дорожче, ніж у передмісті. Тим, кому ще не виповнилося 25 років, сума надається набагато меншою. Допомога нараховується після оформлення документів.