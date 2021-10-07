Без касирів та продавців: у Варшаві відкрився перший магазин "Жабка" із системою автооплати

У польській столиці Варшаві запрацював перший магазин самообслуговування мережі "Жабка". У ньому немає ані касирів, ані інших продавців, а гроші за товар списуються автоматично з банківської карти. Звучить круто та революційно. Як же це працює насправді – розберімося разом.

Новий магазин "Жабка" відкрився за адресою вулиця Bracka 3, що неподалік Палацу культури і науки.

Цікаво 750 мільярдів євро за останні 5 років: грошові перекази українців додому суттєво збільшилися

Потрапити в магазин не так просто

Ззовні нова "Жабка" нічим не відрізняється від звичних магазинів мережі. Тож, не дивно, що деякі покупці інстинктивно хапаються за ручку і намагаються відкрити двері. Але не все так просто. Для того, щоб увійти в магазин, необхідно:

Завантажити додаток Żappka. Зареєструватися у вкладці Żappka Store. Прив'язати платіжну карту. Після цього просканувати QR-код і двері відчиняться.

Магазин може вмістити кілька людей. Однак через пандемію діє обмеження – всередині може перебувати тільки 1 людина.



Для входу в магазин потрібно завантажити додаток Żappka / Фото Vsetutpl

Як придбати товар

Після того як ви зайшли в магазин, оберіть потрібні товари й просто виходьте. Так-так. Це зовсім не схоже на звичні каси самообслуговування, які є в багатьох великих супермаркетах.

У новій "Жабці" розміщені кілька десятків камер. Саме вони й стежать за тим, що відбувається, а також аналізують ваші дії. Гроші автоматично спишуться з вашої карти, тільки-но ви залишите магазин.

Що не можна купити у новій "Жабці"

В асортименті "Жабки" представлені типові продукти швидкого споживання – готові страви, закуски, легкі напої та солодощі. Загалом приблизно 300 найменувань. Однак у магазині відсутній алкоголь. Очевидно, це пов'язано з проблемою перевірки віку покупця.

Як купити продукти у новій "Жабці": дивіться відео

Який вигляд має нова "Жабка" / Фото Geek Week