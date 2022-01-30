Бере на роботу колишніх в'язнів: як українець заснував прибутковий соціальний стартап у США

Саша Плотітца родом з Одеси, переїхав до Америки, коли йому було 7. У місті Сан-Франциско емігрант створив незвичайний бізнес.

Українець створює креативні та практичні дизайни меблі. А його ідеї втілюють у реальність колишні в'язні. Проєкт емігранта має назву "Формер".

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Ідея створення соціального стартапу

Саша Плотітца давно захоплювався створенням меблів. Чоловік вмів виготовляти оригінальні етажерки, стильні столики для комп'ютерів тощо. Тож йому спало на думку перетворити свій талант у бізнес. Однак, Саша хотів, аби його справа була винятковою. Він довго думав, чим міг би вирізнятися серед інших. Майстру хотілося, аби його діяльність мала певний сенс, була корисною людям та водночас рішення мало бути неординарним.

Я хотів з'ясувати, як створити бізнес-модель, в якій я можу використовувати свій досвід і навички, і пристрасть до дизайну, і водночас віддавати,

– пригадує Саша Плотітца.

Відтак, колишній Одесит почав міркувати, кому може дати можливості. На думку спали колишні в'язні. Щоб повернутися до повноцінного життя, цим людям необхідна робота, а при пошуках місця праці усі вони, як правило, зіштовхуються з упередженим ставленням до себе та іншими перешкодами. Тож Саша Плотніца вирішив дати їм шанс, аби заробляти чесною працею.

Свій соціальний стартап Саша назвав "Формер", що у перекладі з англійської мови означає колишній. Засновник розповідає, що багато кандидатів на роботу вже мають необхідні навички. Наприклад, дехто з колишніх ув'язнених навчається користуватися обладнанням в деревообробному цеху у в'язниці, тому може використовувати свої вміння та отримати можливість для працевлаштування.

Проєкт розпочав діяльність у березні 2020 року, тобто на початку пандемії коронавірусу. Попри усі труднощі, Саша був твердо налаштований не здаватися та неодмінно досягти поставлених цілей.

За рік у "Формер" встигли попрацювати щонайменше 10 колишніх судимих. При цьому Саша не перестає приймати працівників.

Емігрант з Одеси працевлаштовує колишніх американських в'язнів / Скриншоти з відео

Шанс та нове життя

Враженнями від роботи у "Формер" поділився Луїс Мігель Бермудес – американець мексиканського походження, який відсидів кілька термінів у місцях позбавлення волі починаючи з 13 річного віку. Чоловік зізнається, що робив необдумані вчинки, коли був підлітком. Після однієї халепи потрапляв у іншу – і це перетворилося на замкнуте коло. Останній раз відсидів за напад на працівника поліції.

Проте, рік тому, коли Луїс вкотре вийшов з в'язниці, він вирішив остаточно змінити своє життя. Чоловік почав шукати місце праці й, очікувано, зіштовхнувся при цьому з багатьма проблемами. Було складно знайти роботу, яка б дала можливість вижити в одному із найдорожчих міст Америки, і щоб роботодавець при цьому погодився найняти людину з кримінальним минулим.

Я став учасником програми для колишніх в'язнів "Готові до життя". Там почув про "Формер". І один із посередників, який знає Сашу, дав мені знати, що той наймав людей. Тож я сказав, щоб мені дозволили спробувати. Я прийшов, ми поговорили – і мені подобається атмосфера. Мені особливо подобається ідея, яка стоїть за тим, що ми тут робимо,

– ділиться Луїс Мігель Бермудес.

Чоловік каже, що колишніх в'язів у суспільстві дискримінують через те, що всі вони припустилися помилки у свій час. Та люди хочуть змінитися. Тому такі можливості, які дає "Формер", є ключовими для реабілітаційного руху: вони дарують стабільність, шанс на нове життя і змогу робити те, чим можна пишатися.

Луїс Мігель Бермудес працює у "Формер" / Скриншот з відео

Як емігрант з Одеси працевлаштовує колишніх американських в'язнів: дивіться відео