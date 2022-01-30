Берет на работу бывших заключённых: как украинец основал прибыльный социальный стартап в США

Саша Плотитца родом из Одессы, переехал в Америку, когда ему было 7. В городе Сан-Франциско эмигрант создал необычный бизнес.

Украинец создает креативные и практичные дизайны мебели. А его идеи воплощают в реальность бывшие заключенные. Проект эмигранта называется "Формер".

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Идея создания социального стартапа

Саша Плотитца давно увлекался созданием мебели. Мужчина умел производить оригинальные этажерки, стильные столики для компьютеров и так далее. Поэтому ему пришло в голову превратить свой талант в бизнес. Однако Саша хотел, чтобы его дело было исключительным. Он долго думал, чем мог бы отличаться от других. Мастеру хотелось, чтобы его деятельность имела определенный смысл, была полезна людям и одновременно решение должно быть неординарным.

Я хотел выяснить, как создать бизнес-модель, в которой я могу использовать свой опыт и навыки, и страсть к дизайну, и одновременно отдавать,

– вспоминает Саша Плотитца.

Следовательно, бывший Одессит начал рассуждать, кому может дать возможности. На ум пришли бывшие заключенные. Чтобы вернуться к полноценной жизни, этим людям необходима работа, а при поиске места труда все они, как правило, сталкиваются с пристрастным отношением к себе и другими препятствиями. Так что Саша Плотница решил дать им шанс, чтобы зарабатывать честным трудом.

Свой социальный стартап Саша назвал "Формер", что в переводе с английского означает бывший. Основатель рассказывает, что многие кандидаты на работу уже имеют необходимые навыки. Например, некоторые из бывших заключенных учатся пользоваться оборудованием в деревообрабатывающем цехе в тюрьме, поэтому могут использовать свои умения и получить возможность для трудоустройства.

Проект начал деятельность в марте 2020 года, то есть в начале пандемии коронавируса. Несмотря на все трудности, Саша был твердо настроен не сдаваться и достичь поставленных целей.

За год в "Формере" успели поработать минимум 10 бывших судимых. При этом Саша не перестает принимать работников.

Эмигрант из Одессы трудоустраивает бывших американских заключенных / Скриншоты с видео

Шанс и новая жизнь

Впечатлениями от работы в "Формере" поделился Луис Мигель Бермудес – американец мексиканского происхождения, отсидевший несколько сроков в местах лишения свободы начиная с 13 летнего возраста. Мужчина признается, что совершал необдуманные поступки, когда был подростком. После одной передряги попадал в другую – и это превратилось в замкнутый круг. Последний раз отсидел за нападение на полицейского.

Однако год назад, когда Луис вышел из тюрьмы, он решил окончательно изменить свою жизнь. Мужчина начал искать место работы и, ожидаемо, столкнулся при этом со многими проблемами. Было сложно найти работу, которая позволила бы выжить в одном из самых дорогих городов Америки, и чтобы работодатель при этом согласился нанять человека с криминальным прошлым.

Я стал участником программы для бывших узников "Готовы к жизни". Там услышал о "Формере". И один из посредников, знающий Сашу, дал мне знать, что тот нанимал людей. Так что я сказал, чтобы мне позволили попробовать. Я пришел, мы побеседовали – и мне нравится атмосфера. Мне особенно нравится идея, стоящая за тем, что мы здесь делаем,

– делится Луис Мигель Бермудес.

Мужчина говорит, что бывших заключённых в обществе дискриминируют из-за того, что все они допустили ошибку в свое время. Но люди хотят измениться. Поэтому такие возможности, которые дает "Формер", являются ключевыми для реабилитационного движения: они дарят стабильность, шанс на новую жизнь и возможность делать то, чем можно гордиться.

Луис Мигель Бермудес работает в "Формер" / Скриншот с видео

Как эмигрант из Одессы трудоустраивает бывших американских узников: смотрите видео