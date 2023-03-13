У Бельгії з'явиться перший у світі штучний енергетичний острів: який вигляд матиме

Компанія Elia представила ескіз цього проєкту. Також повідомила, що острів назвуть на честь бельгійської принцеси Єлизавети. Він розташовуватиметься за 45 кілометрів від узбережжя Бельгії та слугуватиме сполучною ланкою між офшорними вітровими електростанціями та наземною високовольтною мережею. Загальна потужність вітряків становитиме 3,5 ГВт.

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Будівництво планують розпочати на початку 2024 року, а завершити 2026-го. Очікується, що острів також стане першим блоком інтегрованої європейської морської електромережі, яка з'єднає різні вузли та країни. Наприклад, Бельгія хоче побудувати додаткові спільні з'єднання з Великою Британією та Данією.

Завдяки цьому країна зможе отримати доступ до величезної кількості відновлюваної енергії, необхідної для того, щоб у короткостроковій перспективі зробити її промисловість менш залежною від викопного палива.



Будівництво штучного острова має розпочатися на початку 2024 року / Фото Elia Group​

Бельгія є лідером у галузі офшорної вітроенергетики

В останні роки концепція штучних енергетичних островів привернула увагу як потенційне рішення для задоволення зростального попиту на чисту енергію. Ці острови можуть стати надійним джерелом відновлюваної енергії та допомогти зменшити залежність від викопного палива. Крім того, можуть служити центром зберігання та розподілу енергії.

Ми пишаємося тим, що підтримуємо цей проєкт, за допомогою якого ми, як бельгійський консорціум, можемо підтримати нашу країну в досягненні кліматичних цілей. Об'єднаний досвід Яна Де Нула та DEME як офшорних спеціалістів із днопоглиблювальних робіт, кам'яної броні та офшорної енергії є абсолютною доданою цінністю,

– сказала Джулі Де Нул, директор Jan De Nul Group.



Завдяки острову Бельгія зможе отримати доступ до великої кількості відновлюваної енергії / Фото Elia Group

Острів створюватиме вітрову енергію

За словами консорціуму, острів Принцеси Єлизавети стане першим у світі штучним енергетичним островом, який поєднує в собі як постійний, так і змінний струми. Високовольтна інфраструктура острова об'єднає експортні кабелі вітряних електростанцій із зони принцеси Єлизавети, а також слугуватиме центром для майбутніх з'єднань з Nautilus у Великій Британії та TritonLink у Данії.



Який вигляд матиме острів / Фото Elia Group

Загалом ці об'єкти сприятимуть обміну електроенергією між країнами, а також пов'язані з гігантськими офшорними вітровими електростанціями в Північному морі, які згодом забезпечуватимуть Бельгію великими обсягами відновлюваної енергії.

Ми з нетерпінням чекаємо спільної роботи, щоб досягти цього результату. Спорудження першого у світі штучного енергетичного острова підтверджує досвід нашої країни в реалізації комплексних проєктів на морі,

– заявив Люк Ванденбулке, генеральний директор DEME Group.

Створення масштабного острова субсидується на 100 мільйонів євро в рамках Плану відновлення та стійкості Бельгії.

Бельгія створить перший у світі штучний острів у Північному морі: дивіться відео