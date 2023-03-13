Компания Elia представила эскиз этого проекта. Также сообщила, что остров назовут в честь бельгийской принцессы Елизаветы. Он будет располагаться в 45 километрах от побережья Бельгии и служить связующим звеном между оффшорными ветровыми электростанциями и наземной высоковольтной сетью. Общая мощность ветряков составит 3,5 ГВт.

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Строительство планируют начать в начале 2024 года, а завершить в 2026 году. Ожидается, что остров станет первым блоком интегрированной европейской морской электросети, которая соединит различные узлы и страны. Например, Бельгия хочет построить дополнительные совместные соединения с Великобританией и Данией.

Благодаря этому страна сможет получить доступ к огромному количеству возобновляемой энергии, необходимой для того, чтобы в краткосрочной перспективе сделать ее промышленность менее зависимой от ископаемого топлива.



Строительство искусственного острова должно начаться в начале 2024 года / Фото Elia Group

Бельгия является лидером в области оффшорной ветроэнергетики

В последние годы концепция искусственных энергетических островов привлекла внимание как потенциальное решение для удовлетворения растущего спроса на чистую энергию. Эти острова могут стать надежным источником возобновляемой энергии и помочь снизить зависимость от ископаемого топлива. Кроме того, они могут служить центром хранения и распределения энергии.

Мы гордимся тем, что поддерживаем этот проект, посредством которого мы, как бельгийский консорциум, можем поддержать нашу страну в достижении климатических целей. Объединенный опыт Яна Де Нула и DEME как оффшорных специалистов по дноуглубительным работам, каменной броне и оффшорной энергии является абсолютной добавленной ценностью,

– сказала Джули Де Нул, директор Jan De Nul Group.



Благодаря острову Бельгия сможет получить доступ к большому количеству возобновляемой энергии / Elia Group

Остров будет создавать ветровую энергию

По словам консорциума, остров Принцессы Елизаветы станет первым в мире искусственным энергетическим островом, сочетающим в себе как постоянный, так и переменный токи. Высоковольтная инфраструктура острова объединит экспортные кабели ветряных электростанций из зоны принцессы Елизаветы, а также служит центром для будущих соединений с Nautilus в Великобритании и TritonLink в Дании.



Как выглядит остров / Фото Elia Group

В целом, эти объекты будут способствовать обмену электроэнергией между странами, а также связаны с гигантскими оффшорными ветровыми электростанциями в Северном море, которые впоследствии будут обеспечивать Бельгию большими объемами возобновляемой энергии.

Мы с нетерпением ждем совместной работы, чтобы добиться этого результата. Сооружение первого в мире искусственного энергетического острова подтверждает опыт нашей страны в реализации комплексных проектов на море,

– заявил Люк Ванденбулке, генеральный директор DEME Group.

Создание масштабного острова субсидируется в 100 миллионов евро в рамках Плана восстановления и устойчивости Бельгии.

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