У Барселоні деякі ресторани відмовляють в обслуговуванні соло-туристам: в чому причина

Деякі заклади на вулиці Carrer de Blai у Барселоні, відомій своїми тапас-барами, перестали приймати гостей соло. Все через економічну вигоду.

У Барселоні деякі ресторани перестали приймати соло-туристів

Місцеві жителі дедалі більше розчаровуються у ресторанах, які прагнуть отримати максимальний прибуток від туристів під час літнього сезону, а соло-туристам, які приїжджають до Барселони, можуть відмовити в обслуговувані.

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Відкриті тераси неймовірно популярні навесні та влітку, коли до Барселони з'їжджаються мільйони туристів. Однак поодиноким відвідувачам ресторатори стали відмовляти в обслуговувані на користь груп, які приносять більше грошей. Переважно це ресторани на вулиці Carrer de Blai та в районі Eixample.

Офіціанти кажуть "одинакам", що місць немає, столи заброньовані чи – прямо – тераси лише для груп. Один із місцевих жителів розповів, що за один вечір він побував у кількох закладах, і у всіх йому відмовили, попри наявність вільних столиків.

Причина очевидна: компанії туристів приносять більше грошей закладам, аніж соло-туристи. Заборона на обслуговування поодиноких відвідувачів пояснюється фінансовими причинами. За столиками, де сидять групи людей, вони, ймовірно, витратять більше, ніж ті, хто обідає поодинці.

До того ж групи туристів витрачають більше грошей, ніж місцеві жителі. Якщо раніше місцеві могли посидіти на вулиці та випити увечері чи вдень кави, то тепер їм у цьому відмовляють.

У Барселоні деякі ресторани перестали приймати соло-туристів / Фото UnSplash

Чи влада якось розв'язуватиме цю проблему, поки невідомо.

У Барселоні магазин ввів плату для туристів

Історичний гастроном Colmado Múrria в Барселоні ввів плату в розмірі 5 євро для туристів, які забивають магазин заради фото, але нічого не купують. Після цього кількість відвідувачів різко скоротилася.

Гастроном в стилі модерн, який вперше відкрився в 1898 році, є одним з найвідоміших магазинів Барселони і продає високоякісні харчові продукти, зокрема вишукане вино і крафтові м'ясо і сири. Його яскравий фасад, оригінальна стійка, меблі з червоного дерева, а також засклені вивіски і реклама 1920-х років роблять його привабливим для відвідувачів, які бажають сфотографувати його і зробити селфі, але нічого не купивши.

Відзначається, що спочатку співробітники гастроному просто пожартували, що вони повинні почати стягувати плату з людей, які заходять в магазин тільки, щоб помилуватися його інтер'єром, не збираючись витрачати гроші. Тепер цей жарт став реальністю.