Новий поїзд мав вирушити маршрутом у грудні цього року, але запуск перенесли на 2025-й. Точної дати наразі не називають. Швидше за все, інформація з'явиться пізніше.

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Оголошення лінії Амстердам – Барселона є особливо важливим, оскільки наразі між двома містами немає прямого залізничного сполучення. Якби ви вирушили в подорож зараз, це зайняло б приблизно 17 годин, і, ймовірно, доведеться пересісти на поїзд у Парижі.

Але голландсько-бельгійський стартап European Sleeper прагне спростити цей процес після отримання офіційної підтримки від ЄС на початку цього місяця для покращення залізничного сполучення з півночі на південь. За даними European Sleeper, його новий нічний потяг відправиться з Амстердама ввечері та зупиниться в:

Роттердамі,

Антверпені,

Брюсселі,

Ліллі,

Авіньйоні,

Монпельє,

Перпіньяні,

Фігерасі,

Жироні, а наступного дня прибуде до Барселони.

Тривалість подорожі ще не встановлено, але вона, ймовірно, буде довгою, з достатньою кількістю часу для сну та огляду визначних пам'яток у вашому вагоні. Приблизний час у дорозі – менше ніж 17 годин.

Коли буде запущено сервіс?

Послуга мала бути запущена в грудні 2023 року, але на початку цього тижня було підтверджено, що проєкт не запрацює раніше 2025 року.

Тим часом European Sleeper запроваджує нове спальне сполучення між Берліном і Амстердамом 25 травня 2023 року, із розширенням до Праги, запланованим на грудень 2023 року. Ще краще, пасажири можуть скористатися послугою Берлін-Амстердам для поїздки до Лондона, Парижа, і Варшаві з потрібною лише однією зміною поїзда.

Ціни починаються від 49 євро за місце і до 159 євро за ліжко в односпальному ліжку із різними цінами та розташуванням спальних місць між ними. Квитки надійдуть у продаж 20 лютого 2023 року.