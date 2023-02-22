Новый поезд должен был отправиться по маршруту в декабре этого года, но запуск перенесли на 2025-й. Точную дату пока не называют. Скорее всего, информация появится позже.
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Почему это происходит?
Объявление линии Амстердам – Барселона особенно важно, поскольку между двумя городами нет прямого железнодорожного сообщения. Если бы вы отправились в поездку сейчас, это заняло бы примерно 17 часов, и, вероятно, придется пересесть на поезд в Париже.
Но голландско-бельгийский стартап European Sleeper стремится упростить этот процесс после получения официальной поддержки от ЕС в начале этого месяца для улучшения железнодорожного сообщения с севера на юг. По данным European Sleeper, его новый ночной поезд отправится из Амстердама вечером и остановится в:
- Роттердаме,
- Антверпени,
- Брюсселе,
- Лилли,
- Авиньоне,
- Монпелье,
- Перпиньяни,
- Фигераси,
- Жироне, а на следующий день прибудет в Барселону.
Продолжительность поездки еще не установлена, но она, вероятно, будет долгой, с достаточным количеством времени для сна и досмотра достопримечательностей в вашем вагоне. Приблизительное время в пути – меньше 17 часов.
Когда будет запущен сервис?
Услуга должна была быть запущена в декабре 2023, но в начале этой недели было подтверждено, что проект не заработает раньше 2025 года.
Тем временем European Sleeper вводит новое спальное сообщение между Берлином и Амстердамом 25 мая 2023 года с расширением в Прагу, запланированным на декабрь 2023 года. Еще лучше, пассажиры могут воспользоваться услугой Берлин-Амстердам для поездки в Лондон, Париж и Варшаву с нужной лишь одной сменой поезда.
Цены начинаются от 49 евро за место и до 159 евро за кровать в односпальной кровати с разными ценами и расположением спальных мест между ними. Билеты поступят в продажу 20 февраля 2023 года.