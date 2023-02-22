Новый поезд должен был отправиться по маршруту в декабре этого года, но запуск перенесли на 2025-й. Точную дату пока не называют. Скорее всего, информация появится позже.

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Объявление линии Амстердам – Барселона особенно важно, поскольку между двумя городами нет прямого железнодорожного сообщения. Если бы вы отправились в поездку сейчас, это заняло бы примерно 17 часов, и, вероятно, придется пересесть на поезд в Париже.

Но голландско-бельгийский стартап European Sleeper стремится упростить этот процесс после получения официальной поддержки от ЕС в начале этого месяца для улучшения железнодорожного сообщения с севера на юг. По данным European Sleeper, его новый ночной поезд отправится из Амстердама вечером и остановится в:

Роттердаме,

Антверпени,

Брюсселе,

Лилли,

Авиньоне,

Монпелье,

Перпиньяни,

Фигераси,

Жироне, а на следующий день прибудет в Барселону.

Продолжительность поездки еще не установлена, но она, вероятно, будет долгой, с достаточным количеством времени для сна и досмотра достопримечательностей в вашем вагоне. Приблизительное время в пути – меньше 17 часов.

Когда будет запущен сервис?

Услуга должна была быть запущена в декабре 2023, но в начале этой недели было подтверждено, что проект не заработает раньше 2025 года.

Тем временем European Sleeper вводит новое спальное сообщение между Берлином и Амстердамом 25 мая 2023 года с расширением в Прагу, запланированным на декабрь 2023 года. Еще лучше, пассажиры могут воспользоваться услугой Берлин-Амстердам для поездки в Лондон, Париж и Варшаву с нужной лишь одной сменой поезда.

Цены начинаются от 49 евро за место и до 159 евро за кровать в односпальной кровати с разными ценами и расположением спальных мест между ними. Билеты поступят в продажу 20 февраля 2023 года.