На Балі проведуть вечір українського кіно: який фільм покажуть

Сьогодні, 1 жовтня, на острові Балі відбудеться вечір українського кіно. У кінотеатрі з англійськими субтитрами покажуть фільм режисера Юрія Іллєнка "Білий птах з чорною ознакою".

Про це повідомляє Посольство України в Республіці Індонезія. Кінотеатр, який розташований за адресою Jl. Pulau Madura no. 3, Denpasar, Bali, чекатиме гостей з 18:00.

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Що відомо про показ українського кіно на Балі

Сам показ фільму почнеться о 19:00. Всіх відвідувачів просять не забути одягнути захисні маски.

Фільм "Білий птах з чорною ознакою" розповідає про українців, які на рідній землі позбавлені безжурного й щасливого життя. У ньому історична правда тісно та гармонійно переплелася з авторською вигадкою. Жанру фільму – драма.

Дії сюжету розгортається в 1937 – 1947 роках, під час Другої світової війни. У прикордонному українському селі з Румунією живе багатодітна родина Леся Дзвонаря. Сини чоловіка разом грали у музичному гурті. Та потім їхні життєві шляхи розійшлися. Проте, їхні долі пов'язані, тому це має на них вплив.

У фільмі можна спостерігати багато українських національних атрибутів:

національні строї;

архітектуру;

музику й танці;

іншу народну творчість.

Окрім кіно, людям запропонують скуштувати традиційні українські закуски та напої.

Фільм українського режисера покажуть на Балі / Зображення з фейсбуку Посольства України в Республіці Індонезія