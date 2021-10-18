У Баку буде працювати Український центр: яке його призначення

У столиці Азербайджану відбулося урочисте відкриття Українського центру. Він стане осередком активності української діаспори.

Український центр в Баку буде місцем для проведення різноманітних заходів, спрямованих на розвиток двосторонніх відносин між країнами. Його відкрили за сприяння Посольства України в Азербайджані та Почесного консульства України в місті Шемахи.

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Детальніше про відкриття Українського центру у Баку

Надзвичайний та Повноважний Посол України в Азербайджані Владислав Каневський розповів, що на Український центр покладуть велику кількість завдань, зокрема туристичного характеру. Наприклад, Український центр буде розвивати проєкт зі створення аудіогідів, що реалізується по всьому світу під патронатом Олени Зеленської.

Посол додав, що займатиметься осередок української діаспори в Азербайджані також освітньою діяльністю. Серед планів – проведення спільних проєктів українських та азербайджанських вищих навчальних закладів, зокрема студентських обмінів та досліджень. Також організатори мають намір створити класи з вивчення української мови та розмовний клуб української мови.

Крім того, на базі Українського центру в Баку будуть діяти виставки, артподії та тематичні зустрічі. Так, зараз відвідувачі можуть спостерігати виставку світлин, що розповідають про події російсько-української війни.

Під час урочистого відкриття Українського центру в Азербайджані вручили перші вишиванки маленьким українцям та паспорти громадян України. У ході події також підписали Меморандум про взаєморозуміння між ПрАТ "Миргородпродукт" і Асоціацією туристичних агентств Азербайджанської Республіки.

В Баку відбулося урочисте відкриття Українського центру / Фото "Посольство України в Азербайджані"

В Баку відкрили Український центр: дивіться відео