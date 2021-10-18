Украинский центр в Баку будет местом для проведения различных мероприятий, направленных на развитие двусторонних отношений между странами. Его открыли при содействии Посольства Украины в Азербайджане и Почетного консульства Украины в городе Шемахи.

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Подробнее об открытии Украинского центра в Баку

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский рассказал, что на Украинский центр положат большое количество задач, в частности туристического характера. Например, Украинский центр будет развивать проект по созданию аудиогидов, реализуемой по всему миру под патронатом Елены Зеленской.

Посол добавил, что Украинский центр также будет заниматься образовательной деятельностью. В планах – проведение совместных проектов украинских и азербайджанских высших учебных заведений, в частности студенческих обменов и исследований. Также организаторы намерены создать классы по изучению украинского языка и разговорный клуб украинского языка.

Кроме того, на базе Украинского центра в Баку будут действовать выставки, арт-события и тематические встречи. Так, сейчас посетители могут наблюдать выставку фотографий, рассказывающих о событиях русско-украинской войны.

Во время торжественного открытия Украинского центра в Азербайджане вручили первые вышиванки маленьким украинцам и паспорта граждан Украины. В ходе события также подписали Меморандум о взаимопонимании между АО "Миргородпродукт" и Ассоциацией туристических агентств Азербайджанской Республики.

В Баку состоялось торжественное открытие Украинского центра / Фото "Посольство Украины в Азербайджане"