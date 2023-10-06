100 тисяч доларів за право володіти автомобілем: у Сінгапурі борються з заторами

У Сінгапурі право володіти автомобілем коштує вже понад 100 тисяч доларів. Так країна намагається зменшити затори.

Мати машину у Сінгапурі може дозволити собі не кожен. Країна підняла вартість сертифіката на володіння великою сімейною автівкою до рекордного рівня. Тепер такий документ коштує 106 619 доларів.

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Персональний транспорт – дороге задоволення

Ще у 1990 році в державі запровадили систему 10-річних сертифікатів, щоб позбутися заторів. Потенційні власники автівок у Сінгапурі мають спершу придбати спеціальний дозвіл на аукціоні. Їх проводять кожні два тижні. Уряд пильно стежить за кількістю виставлених на продаж сертифікатів.

Ця система плюс податки та імпортні мита зробили Сінгапур найдорожчою країною у світі для власників автівок. Для прикладу, середня легкова машина Toyota Camry обійдеться тут близько 185 тисяч доларів. Це включаючи сертифікат та податки. У США, приміром, такий автомобіль можна придбати вшестеро дешевше.

Наприкінці 2022 року на 5,5 мільйона мешканців Сінгапуру було менш як 1 мільйон приватних автівок.

Уряд прагне спонукати мешканців більше користуватися громадським транспортом. Його розгалужена система вважається однією з найкращих у світі. Минулого року уряд виділив понад 40 мільярдів доларів на розширення та вдосконалення залізничної мережі протягом наступних 10 років.

Плата за затори у Нью-Йорку

Жителям Нью-Йорка з власними автівками доведеться сплачувати додатковий збір. Влада дозволила стягувати гроші з тих, хто в’їжджає до Нижнього Мангеттена.

Мегаполіс страшенно потерпає від міських заторів. Особливо сильно забитий автівками центр міста. Тому розробили спеціальну систему оплати за проїзд через діловий район Нью-Йорка. Її назвали "‎платою за затори".

Додаткова плата має зменшити концентрацію транспортних засобів у центральному районі на 10% щодня. Адже ті, хто не захоче платити й матиме більше часу, поїдуть іншими дорогами.

Рішення щодо "‎плати за затори" ще остаточно не прийняте. Але, ймовірно, в'їзд до Нижнього Мангеттена коштуватиме 23 долари. Місцеві чиновники підтверджують, що зміни можуть набути чинності навесні 2024 року.