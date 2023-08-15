З Чернігова до Варшави та з Києва до Гельсінкі: FlixBus запустив нові маршрути

Автобусний перевізник FlixBus запустив два нові маршрути з України до Польщі та Фінляндії.

FlixBus відкрив нову автобусну лінію з Чернігова до Варшави. Цей маршрут буде проходити й через Київ. Також перевізник заявив про новий рейс зі столиці України до столиці Фінляндії.

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Автобус Чернігів – Варшава

Повний маршрут нової лінії N3227: Чернігів – Київ – Житомир – Рівне – Луцьк – Люблін – Варшава. Перший рейс уже відбувся в суботу 12 серпня.

Надалі автобус за маршрутом курсуватиме тричі на тиждень. З Чернігова – у понеділок, середу, п'ятницю та суботу. А з Варшави – у вівторок, четвер, суботу та неділю.

Розклад склали таким чином, щоб можна було подорожувати територією України в денний час, не порушуючи комендантської години. Автобус буде відправлятися о 12:30 з Чернігова. А ближче до півночі – проходити кордон і прибувати до Варшави приблизно о 7:45 наступного дня. У зворотному напрямку рейс виїжджатиме з Варшави о 18:15.

що час на проходження кордону може бути непередбачуваним і не залежить від перевізника. Тому, плануючи подорож до Європи кількома видами транспорту, варто закладати додатковий час до наступної пересадки.

Вартість квитка від Чернігова до Варшави стартує від 1 699 гривень. Ціна залежить від дати рейсу та того, наскільки завчасно ви придбали квиток. Останні місця в салоні будуть найдорожчими.

Автобус Київ – Гельсінкі

Ще одна гарна новина від FlixBus – з'явилось сполучення між столицями України і Фінляндії. Цей рейс не прямий і має пересадку у Варшаві.

Такий маршрут став можливим після відкриття нової лінії Варшава – Вааса в липні 2023 року. Це перша в історії лінія FlixBus до Фінляндії. Маршрут включає поїздку на поромі між Таллінном та Гельсінкі.

Після пересадки у Варшаві поїздка продовжується через Литву, Латвію та Естонію. А вже після порому через Фінську затоку автобус зупиняється в Гельсінкі, Еспоо, Сало, Турку, Райсіо та Ваасі.

Мережа FlixBus наразі налічуєз України до 6 європейських країн: Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини та Австрії.