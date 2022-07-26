FlixBus анонсував автобусний маршрут з України до Словаччини і Австрії: розклад і ціни на квитки

Європейський оператор автобусних перевезень FlixBus запустив новий маршрут з України до двох країн ЄС. У перший рейс пасажири можуть вирушити уже цієї п'ятниці, 29 липня.

Так, йдеться про лінію, яка сполучатиме Україну зі Словаччиною та Австрією. Автобуси FlixBus відправлятимуться зі Львова, а кінцевою зупинкою буде місто Санкт-Пельтен в Австрії.

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На FlixBus зі Львова до Словаччини і Австрії

Автобуси курсуватимуть 4 рази на тиждень. У Європу вирушатимуть зі Львова щопонеділка, щовівторка, щоп'ятниці та щосуботи. З Австрії рейси заплановані у кожні вівторок, середу, суботу та неділю.

Львів – Стрий – Мукачеве – Ужгород – Кошице – Пряшів – Попрад – Жиліна – Тренчин – Трнава – Братислава – Відень – Санкт-Пельтен.

У дорозі доведеться провести 18,5 години з урахуванням зупинок та перетином словацького кордону. Вартість квитка становить 2250 гривень.

Ми продовжуємо підтримувати українців, які шукають шляхи, як доїхати до безпечних місць чи хочуть повернутися до своїх рідних. З новою лінією до Словаччини та Австрії ми надалі розвиваємо мережу зручних та доступних автобусних перевезень з базовими зручностями для довгої поїздки – зручним кріслом зі збільшеним місцем для ніг, кондиціонером, wi-fi та туалетом,

– говорить Міхал Леман, директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії.

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