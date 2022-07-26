Так, речь идет о линии, которая будет соединять Украину со Словакией и Австрией . Автобусы FlixBus будут отправляться из Львова, а конечной остановкой станет город Санкт-Пельтен в Австрии.

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На FlixBus из Львова в Словакию и Австрию

Автобусы будут курсировать 4 раза в неделю. В Европу будут отправляться из Львова по понедельникам, по вторникам, по пятницам и по субботам. Из Австрии рейсы запланированы каждые вторник, среду, субботу и воскресенье.

Полный маршрут N3272: Львов – Стрый – Мукачево – Ужгород – Кошице – Пряшев – Попрад – Жилина – Тренчин – Трнава – Братислава – Вена – Санкт-Пельтен.

В пути придется провести 18,5 часа с учетом остановок и пересечением словацкой границы. Стоимость билета составляет 2250 гривен.

Мы продолжаем поддерживать украинцев, которые ищут пути, как доехать до безопасных мест или хотят вернуться к своим родным. С новой линией в Словакию и Австрию мы в дальнейшем развиваем сеть удобных и доступных автобусных перевозок с базовыми удобствами для долгой поездки – удобным креслом с увеличенным местом для ног, кондиционером, wi-fi и туалетом,

– говорит Михал Леман, директор FlixBus в Украине, Польше и в странах Балтии.