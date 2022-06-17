Автобуси FlixBus курсуватимуть з Києва до Вроцлава: графік руху та вартість квитків
Джерело:твітер FlixBus Ukraine
Популярна компанія FlixBus, що здійснює пасажирські перевезення Європою, анонсувала новий прямий рейс з України до Польщі. Про графік руху та ціни на квитки – читайте у нашому матеріалі.
Так, уже через тиждень, з 23 червня, FlixBus возитиме українців з Києва до Вроцлава. За цим напрямком автобуси вирушатимуть з української столиці 4 рази на тиждень:
- Київ – Вроцлав: щопонеділка, щовівторка, щочетверга і щоп’ятниці;
- Вроцлав – Київ: щовівторка, щосереди, щоп’ятниці і щосуботи.
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Графік руху автобусів FlixBus з Києва до Вроцлава
Зелений автобус виїжджатиме з Центрального автовокзалу Києва о 10:30 та прибуватиме на вроцлавський автовокзал о 06:35. Тим часом з Вроцлава відправлятиметься о 20:00 та прибуватиме до Києва о 16:15.
Примітно, що розклад усіх рейсів FlixBus зараз підлаштований так, аби автобуси їхали по території України лише в денний час, не порушуючи комендантської години.Повний маршрут рейсу №3230 Київ – Вроцлав: Київ – Житомир – Новоград-Волинський – Рівне – Львів – Краків – Катовіце – Вроцлав.
Вартість квитків
Придбати квитки можна від 1 799 гривень, однак цінник коливається аж до 4 тисячі гривень.
Що входить у вартість:
- перевізник обіцяє комфортну поїздку у сучасному автобусі з кондиціонером;
- наявність туалету;
- пасажири матимуть розширені місця для ніг;
- можна користуватися розетками;
- доступний безкоштовний Wi-Fi.
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