Автобуси FlixBus курсуватимуть з Києва до Вроцлава: графік руху та вартість квитків

Популярна компанія FlixBus, що здійснює пасажирські перевезення Європою, анонсувала новий прямий рейс з України до Польщі. Про графік руху та ціни на квитки – читайте у нашому матеріалі.

Так, уже через тиждень, з 23 червня, FlixBus возитиме українців з Києва до Вроцлава. За цим напрямком автобуси вирушатимуть з української столиці 4 рази на тиждень:

Київ – Вроцлав: щопонеділка, щовівторка, щочетверга і щоп’ятниці;

щопонеділка, щовівторка, щочетверга і щоп’ятниці; Вроцлав – Київ: щовівторка, щосереди, щоп’ятниці і щосуботи.

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Графік руху автобусів FlixBus з Києва до Вроцлава

Зелений автобус виїжджатиме з Центрального автовокзалу Києва о 10:30 та прибуватиме на вроцлавський автовокзал о 06:35. Тим часом з Вроцлава відправлятиметься о 20:00 та прибуватиме до Києва о 16:15.

Примітно, що розклад усіх рейсів FlixBus зараз підлаштований так, аби автобуси їхали по території України лише в денний час, не порушуючи комендантської години.

Вартість квитків

Київ – Житомир – Новоград-Волинський – Рівне – Львів – Краків – Катовіце – Вроцлав.

Придбати квитки можна від 1 799 гривень, однак цінник коливається аж до 4 тисячі гривень.

Що входить у вартість:

перевізник обіцяє комфортну поїздку у сучасному автобусі з кондиціонером;

наявність туалету;

пасажири матимуть розширені місця для ніг;

можна користуватися розетками;

доступний безкоштовний Wi-Fi.

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