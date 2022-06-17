Так, уже через неделю, с 23 июня , FlixBus будет возить украинцев из Киева во Вроцлав . По этому направлению автобусы будут отправляться из украинской столицы 4 раза в неделю:

Киев – Вроцлав: по понедельникам, по вторникам, по четвергам и по пятницам;

Вроцлав – Киев: по вторникам, средам, по пятницам и по субботам.

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График движения автобусов FlixBus из Киева во Вроцлав.

Зеленый автобус будет выезжать с Центрального автовокзала Киева в 10:30 и прибывать на вроцлавский автовокзал в 06:35. Тем временем из Вроцлава будет отправляться в 20:00 и прибывать в Киев в 16:15.

Примечательно, что расписание всех рейсов FlixBus сейчас подстроено так, чтобы автобусы ехали по территории Украины только в дневное время, не нарушая комендантского часа.

Полный маршрут рейса №3230 Киев – Вроцлав: Киев – Житомир – Новоград-Волынский – Ровно – Львов – Краков – Катовице – Вроцлав.

Стоимость билетов

Купить билеты можно от 1 799 гривен, однако ценник колеблется вплоть до 4 тысяч гривен.

Что входит в стоимость:

перевозчик обещает комфортную поездку в современном автобусе с кондиционером;

наличие туалета;

пассажиры будут иметь расширенные места для ног;

можно пользоваться розетками;

доступный бесплатный Wi-Fi.