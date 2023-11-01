Новий автобус із України до Німеччини: FlixBus запускає ще один маршрут у листопаді

З'явився ще один варіант, як дістатися з України до Німеччини. Міжнародний автобусний перевізник FlixBus запускає ще одну лінію до цієї країни. Цього разу можна буде доїхати до Лейпцига.

У Німеччину за останный час переїхало найбільше українців з усіх держав Європи, тому попит на подорожі між двома країнами величезний. Це врахували у FlixBus і відкривають ще одну лінію – з Києва до Лейпцига. Перший рейс стартує 2 листопада.

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Деталі про новий маршрут до Німеччини

Нова лінія FlixBus №3208 курсуватиме за наступним графіком. Автобус відходитиме з Києва о 7:15 й проїжджатиме Житомир, Рівне та Львів. Зупинка в Кракові орієнтовно планується о 23:10. Далі автобус прямує до Дрездена, і о 9:30 наступного ранку дістанеться до Лейпцига.

У зворотному напрямку відправлення з Лейпцига о 19:50, зупинка в Кракові о 4:50 і кінцевий пункт призначення в Києві приблизно о 21:25 наступного дня.

Час прибуття може значно відрізнятися від заявленого, адже час проходження українсько-польського кордону від перевізника не залежить.

Квиток на автобус із Києва до Лейпцига коштує 2 499 гривень в один бік.

Польщу та Німеччину з'єднає новий нічний потяг

Нагадаємо, FlixBus має вже чотири маршрути із України до Німеччини. Попередній запустили цього літа за напрямком Вінниця – Кельн. Цей автобус також проходить Львів, Берлін та Ганновер.

10 грудня з Варшави до Мюнхена почне курсувати нічний поїзд EN Chopin. Вперше за багато років з'явиться нічне сполучення між Польщею та Німеччиною. Час у дорозі – приблизно 14 годин.

Нічні рейси цього поїзда будуть виконуватись за підтримки австрійської (ÖBB) і німецької (DB) залізниць. Маршрут пролягає від станції Warszawa Gdańska і до München Hbf. Під час подорожі нічний поїзд матиме зупинки у багатьох популярних містах Європи, наприклад, у Відні, Зальцбургу, Остраві та Кракові.