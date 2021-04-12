Як змінилась австрійська мережа елітних супермаркетів після ребрендингу

З 6 квітня австрійська мережа дорогих супермаркетів MERKUR провела ребрендинг. Відтепер магазини називатимуться Billa PLUS, а на покупців чекають привабливі знижки та акційні пропозиції.

Зараз оновлено уже понад 144 супермаркети по всій Австрії. Повністю перейти на новий формат роботи керівництво мережі планує до кінця квітня.

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Зміни

Окрім нового логотипу, вивісок та плакатів, супермаркети повністю змінять підхід до продажів. На прилавках з'явиться більше регіональних продуктів австрійського виробництва, поповниться асортимент біотоварів, а також оновиться система знижок.

Вже зараз адаптовано понад 40 000 торгових візків, пошито нову форму для більше ніж 10 000 співробітників, а також замінено 700 вивісок магазинів.

Оновлені візки Billa PLUS | Фото REWE Group

Переваги для покупців

На 2 000 популярних позицій керівництво вирішило суттєво знизити ціни. Окрім цього, діятимуть "екстремальні" знижки на конкретні групи товарів, які оновлюватимуться щотижня та сягатимуть до мінус 50 відсотків.

Постійним клієнтам мережі щотижня поштою надсилатимуться 4 спеціальні наліпки зі знижкою 25 відсотків. Їх покупці зможуть використовувати прямо на касі, наклеюючи на окремі позиції зі свого кошика.

Ми подбали про те, щоб кожен клієнт нашої мережі отримував справжній "плюс" від своїх покупок,

– наголошує член правління REWE Group Марсель Харасті.

Марсель Харасті, член правління REWE Group International AG | Фото REWE Group

Оновлені супермаркети також пропонуватимуть лінію дешевих продуктів власного виробництва, які є якісними аналогами дорогих брендів.

Інтернет-магазин Billa PLUS вже має ці групи товарів у списку. Клієнти можуть замовити продукти із супермаркету з доставкою додому за тими ж цінами, що й на прилавках магазину.

Отримати товари додому можна вже на наступний день після замовлення з 6 до 22 години у будні дні та з 6 до 18 години в суботу.