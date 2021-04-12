С 6 апреля австрийская сеть дорогих супермаркетов MERKUR провела ребрендинг. Теперь магазины называются Billa PLUS, а покупателей ждут привлекательные скидки и акционные предложения.

Сейчас обновлено уже более 144 супермаркетов по всей Австрии. Полностью перейти на новый формат работы руководство сети планирует до конца апреля.

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Изменения

Кроме нового логотипа, вывесок и плакатов, супермаркеты полностью изменят подход к продажам. На прилавках появится больше региональных продуктов австрийского производства, пополнится ассортимент биотоваров, а также обновится система скидок.

Уже сейчас адаптировано более 40 000 торговых тележек, сшито новую форму для более 10 000 сотрудников, а также заменено 700 вывесок магазинов.

Обновленные тележки Billa PLUS / Фото REWE Group

Преимущества для покупателей

На 2 000 популярных позиций руководство решило существенно снизить цены. Кроме этого, будут действовать "экстремальные" скидки на конкретные группы товаров, которые будут обновляться еженедельно и достигать до минус 50 процентов.

Постоянным клиентам сети еженедельно по почте будут отправлять 4 специальные наклейки со скидкой 25 процентов. Их покупатели смогут использовать прямо на кассе, наклеивая на отдельные позиции из своей корзины.

Мы позаботились о том, чтобы каждый клиент нашей сети получал настоящий "плюс" от своих покупок,

– отмечает член правления REWE Group Марсель Харасти.

Марсель Харасти, член правления REWE Group International AG / Фото REWE Group

Обновленные супермаркеты также предлагают линию дешевых продуктов собственного производства, которые являются качественными аналогами дорогих брендов.

Интернет-магазин Billa PLUS уже имеет эти группы товаров в списке. Клиенты могут заказать продукты из супермаркета с доставкой домой по тем же ценам, что и на прилавках магазина.

Получить товары на дом можно уже на следующий день после заказа с 6 до 22 часов в будние дни и с 6 до 18 часов в субботу.