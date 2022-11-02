В Австрії змінили правила проїзду в громадському транспорті для громадян України

Українці, які прибули до Австрії через війну в Україні, могли до кінця жовтня безкоштовно пересуватися потягами місцевої залізниці ÖBB. Відтак, з 1 листопада в країні почали діяти нові правила проїзду для біженців.

Так, ініціатива "Not-Ticket Ukraine", завдяки якій біженці з України могли безкоштовно користуватися громадським транспортом Відня та послугами Австрійської федеральної залізниці (ÖBB), припиняє свою дію. Щоправда, для певної категорії українців безкоштовні квитки все ж будуть доступними.

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Хто може розраховувати на безкоштовний проїзд в рамках "Not-Ticket Ukraine"

З початку листопада 2022 року українцям оплачувати проїзд в потягах ÖBB не потрібно у випадку першого в’їзду в Австрію і у випадку транзиту через країну (поїзди з Бржецлава, Братислави чи Хедьєшалома до пункту призначення в Австрії або до прикордонних станцій у напрямку Німеччини, Швейцарії та Італії).

Відтак, ÖBB видаватиме "Квиток для українців, які вперше прибувших" (Erstankunft Ukraine-Ticket). Для цього потрібно пред'явити український паспорт. Власники такого безкоштовного квитка зможуть ним скористатися лише впродовж 24 годин з моменту видачі.

Решту ж українців, які довше перебувають в Австрії, повинні самостійно оплачувати проїзду у потягах ÖBB.

Як і де можна отримати Erstankunft Ukraine-Ticket

Безкоштовний квиток українці, які вперше прибули до Австрії, зможуть отримати безпосередньо у поїзді по дорозі від прикордонних станцій Бржецлав (Чехія), Мархеґґ і Кіттзее (Словаччина) та Хедьєшхалом (Угорщина) до Відня.

Якщо ж біженці не зустрінуть в поїзді жодного провідника, то видаватимуть Erstankunft Ukraine-Ticket на Центральному вокзалі Відня та на Центральному вокзалі Граца (у туристичному центрі ÖBB).