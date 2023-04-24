"Укрзалізниця" запустила безпересадковий вагон міжнародного сполучення: на якому напрямку

АТ "Укрзалізниця" з 24 квітня запускає новий безпересадковий вагон. Мовиться про сполучення Відень — Чоп — Відень.

Добиратися з Австрії та Угорщини до України стане зручніше

Вартість квитка з Чопа до Відня становить 1 730 гривень. Про це повідомляє пресслужба перевізника.

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Зустрічайте новий альтернативний шлях повернення з Австрії та Угорщини до України! 24 квітня розпочне курсування новий безпересадковий вагон сполученням Відень — Чоп — Відень,

– йдеться в повідомленні.

Відправлятиметься з Відня вагон щодня о 16:42, Будапешт-Келеті 19:19 – 19:40, прибуття у Чоп о 02:28. Після проходження прикордонно-митного контролю кріпиться до потяга №750 Ужгород – Київ, що прибуває у Чоп о 05:19, Мукачево 06:48 – 06:53, Львів 11:00 – 11:23, прибуття до Києва о 18:30.

Зворотно з Києва можна почати шлях потягом №749 Київ – Ужгород, який вирушає з Києва щоденно о 13:16, Львів 19:59 – 20:25, Мукачево 00:19 – 00:24, прибуття до Чопа о 01:10. Після проходження прикордонно-митного контролю на вокзалі станції Чоп, можна продовжити подорож новим безпересадковим вагоном Чоп – Відень, що вирушає щодня з 25 квітня о 03:28, Будапешт-Келеті 08:20 – 08:40, прибуття до Відня об 11:21.



24 квітня розпочав курсувати новий безпересадковий вагон Відень — Чоп — Відень / Фото Filip Machalíček, Alfonso Marco Pérez

Як повідомляється, вартість квитка з Чопа до Відня становить 1 730 гривень. Квитки вже доступні в міжнародних касах "Укрзалізниці", а квитки з Києва до Чопа і назад можна придбати і в касах, і онлайн: у застосунку "Укрзалізниці", у чат-боті та на сайті.