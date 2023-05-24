Пляж із кенгуру визнали найкрасивішим у світі: які ще локації увійшли до ТОП-10

Австралійський Лакі Бей очолив рейтинг найкрасивіших пляжів у світі. І так, на ньому дійсно гуляють кенгуру.

Пляж Лакі Бей в Австралії розташувався на території Національного парку Кейп-Ле-Гранд. Цього року він заслужив звання найкрасивішого у світі. І тут справа не лише в його мілкому піску та фантастичній береговій лінії. Пляж має "‎родзинку" – тут вільно гуляють кенгуру.

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Чим вражає Лакі Бей

Перемогу в рейтингу пляжу Лакі Бей присудили після того, як опитали 750 інфлюенсерів, експертів з подорожей та журналістів. Незаймана природа та відмінні умови для купання зробили свою справу. Також експерти відзначили, що у цій австралійській місцевості по 303 сонячних дні на рік. Але ж будемо відверті, хіба можна було оминути той факт, що вздовж берегової лінії Лакі Бей вільно розгулюють кенгуру?

Туристи фотографуються з кенгуру на австралійському пляжі / Фото ABC News

Протяжність пляжної лінії Лакі Бей – понад 5 кілометрів. Тому на території не проблема знайти тихе місце, щоб насолодитися красою природи. Тут можна не тільки спостерігати за кенгуру, а й попірнати, покататися на каное чи каяку або прогулятися територією біля узбережжя.

Які ще пляжі увійшли до списку

Топ-10 найкрасивіших пляжів світу:

Лакі Бей, Австралія; Сурс Д'аржан, Сейшельські острови; Ель-Нідо, Філіппіни; Пляж Вайтхейвен, Австралія; Острів Ван-Фут, Острови Кука; Затока Транк, Віргінські острови США; Пляж Хонопу, Гаваї; Пляж Рейнісф'яра, Ісландія; Пляж Навагіо, Греція; Пляж Баландра, Мексика.

А повний рейтинг, до якого внесли аж 50 найкрасивіших пляжів у світі можна глянути тут.