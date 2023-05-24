Пляж Лакі Бей в Австралії розташувався на території Національного парку Кейп-Ле-Гранд. Цього року він заслужив звання найкрасивішого у світі. І тут справа не лише в його мілкому піску та фантастичній береговій лінії. Пляж має "‎родзинку" – тут вільно гуляють кенгуру.

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Чим вражає Лакі Бей

Перемогу в рейтингу пляжу Лакі Бей присудили після того, як опитали 750 інфлюенсерів, експертів з подорожей та журналістів. Незаймана природа та відмінні умови для купання зробили свою справу. Також експерти відзначили, що у цій австралійській місцевості по 303 сонячних дні на рік. Але ж будемо відверті, хіба можна було оминути той факт, що вздовж берегової лінії Лакі Бей вільно розгулюють кенгуру?

Туристи фотографуються з кенгуру на австралійському пляжі / Фото ABC News

Протяжність пляжної лінії Лакі Бей – понад 5 кілометрів. Тому на території не проблема знайти тихе місце, щоб насолодитися красою природи. Тут можна не тільки спостерігати за кенгуру, а й попірнати, покататися на каное чи каяку або прогулятися територією біля узбережжя.

Які ще пляжі увійшли до списку

Топ-10 найкрасивіших пляжів світу:

  1. Лакі Бей, Австралія;
  2. Сурс Д'аржан, Сейшельські острови;
  3. Ель-Нідо, Філіппіни;
  4. Пляж Вайтхейвен, Австралія;
  5. Острів Ван-Фут, Острови Кука;
  6. Затока Транк, Віргінські острови США;
  7. Пляж Хонопу, Гаваї;
  8. Пляж Рейнісф'яра, Ісландія;
  9. Пляж Навагіо, Греція;
  10. Пляж Баландра, Мексика.

А повний рейтинг, до якого внесли аж 50 найкрасивіших пляжів у світі можна глянути тут.