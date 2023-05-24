Пляж Лакі Бей в Австралії розташувався на території Національного парку Кейп-Ле-Гранд. Цього року він заслужив звання найкрасивішого у світі. І тут справа не лише в його мілкому піску та фантастичній береговій лінії. Пляж має "родзинку" – тут вільно гуляють кенгуру.
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Чим вражає Лакі Бей
Перемогу в рейтингу пляжу Лакі Бей присудили після того, як опитали 750 інфлюенсерів, експертів з подорожей та журналістів. Незаймана природа та відмінні умови для купання зробили свою справу. Також експерти відзначили, що у цій австралійській місцевості по 303 сонячних дні на рік. Але ж будемо відверті, хіба можна було оминути той факт, що вздовж берегової лінії Лакі Бей вільно розгулюють кенгуру?
Туристи фотографуються з кенгуру на австралійському пляжі / Фото ABC News
Протяжність пляжної лінії Лакі Бей – понад 5 кілометрів. Тому на території не проблема знайти тихе місце, щоб насолодитися красою природи. Тут можна не тільки спостерігати за кенгуру, а й попірнати, покататися на каное чи каяку або прогулятися територією біля узбережжя.
Які ще пляжі увійшли до списку
Топ-10 найкрасивіших пляжів світу:
- Лакі Бей, Австралія;
- Сурс Д'аржан, Сейшельські острови;
- Ель-Нідо, Філіппіни;
- Пляж Вайтхейвен, Австралія;
- Острів Ван-Фут, Острови Кука;
- Затока Транк, Віргінські острови США;
- Пляж Хонопу, Гаваї;
- Пляж Рейнісф'яра, Ісландія;
- Пляж Навагіо, Греція;
- Пляж Баландра, Мексика.
А повний рейтинг, до якого внесли аж 50 найкрасивіших пляжів у світі можна глянути тут.