Тисячі австралійців позували оголеними на пляжі Сіднею: яка мета такої фотосесії

Днями близько 2500 оголених людей зібралися на пляжі Бонді в Сіднеї для відвертої фотосесії. Ця акція повинна була привернути увагу й підвищити обізнаність про рак шкіри, який щороку забирає понад 2 тисяч життів в Австралії.

Так, оголена фотосесія, яка відбулася 26 листопада, – це, так би мовити, не просто спонтанний флешмоб, а запланована ініціатива "Роздягнись заради раку шкіри". Її організували американський фотограф Спенсер Тунік, який відомий своїми масовими фотосесіями по всьому світу, а також австралійська некомерційна організація Skin Check Champions – вона виступає за регулярну перевірку шкіри.

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2500 оголених австралійців зібралися на пляжі Бонді в Сіднеї / Фото Forbes

Пляжна фотосесія пройшла в рамках Національного тижня боротьби з раком шкіри в Австралії. Участь у ній була безкоштовною. Все, що потрібно було, це готовність оголитися та бажання підвищити обізнаність суспільства про ракові захворювання, які щороку вбивають понад 2000 людей в Австралії. На це в країни йде понад мільярд доларів.

Згідно з даними Всесвітнього фонду дослідження раку, Австралія є лідером у світі за кількістю нових діагнозів меланоми – 16 171 діагноз щорічно. Крім цього, країна має найвищі щорічні показники немеланомного раку шкіри: 58 839 нових діагнозів, що становить 140,0 випадків на 100 000 осіб.

Пляжна фотосесія "Роздягнись заради раку шкіри" у Сіднеї