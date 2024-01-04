Авіакомпанія WizzAir випадково "скасувала" всі рейси з Кишинева: що сталося

Угорський лоукостер помилково припинив продаж квитків на всі рейси зі столиці Молдови з 15 січня. У WizzAir пояснили цей загадковий момент технічним збоєм.

Квитки з Кишинева деякий час неможливо було забронювати. Всі рейси були позначені "‎скасованими". Пресслужбі аеропорту довелось пояснювати ситуацію пасажирам.

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Технічний збій "‎скасував" рейси

Після серйозного розголосу працівники аеропорту Кишинева повідомили, що це був технічний збій, жоден рейс насправді не скасовували.

У системі бронювання Wizz Air сталася технічна помилка. Зараз вони працюють над відновленням скасованих рейсів,

– повідомили пасажирам в аеропорту.

Інформацію про технічний збій також підтвердили і в Органі цивільної авіації. Там запевнили, що жоден з перевізників за останній час не скасовував рейси з аеропорту столиці Молдови. Нагадаємо, з середини грудня авіакомпанія виконує рейси з Кишинева до Рима, Мілана та Лондона.

Згодом повідомили, що помилку усунули й всі рейси Wizz Air відновлені і їх знову можна бронювати.

Молдова "‎дерусифікує" аеропорт

Поки невідомо з чим пов'язаний цей масштабний збій. Є версія, що технічна помилка могла статися через те, що аеропорт в майбутньому має змінити код у реєстрі.

Єдиний міжнародний аеропорт країни, розташований у Кишиневі, змінить міжнародний код IATA, який використовується під час бронювання квитків, на "‎дерусифікований". Зараз у реєстрі IATA аеропорт Кишинева позначається кодом KIV. Це скорочення від російського слова "Кишинёв". Але відколи Молдова повернулася до румунської мови, назва її столиці пишеться як Chișinău. Тому міжнародний код аеропорту невдовзі змінять.