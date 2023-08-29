Велика авіакомпанія скасовує сотні рейсів з Польщі до Німеччини

Німецька авіакомпанія Lufthansa скасує сотні рейсів із Польщі. Загалом під скорочення підпадають понад пів тисячі перельотів.

Потужний авіаперевізник Lufthansa скасує понад 550 рейсів із польських аеропортів. Такі зміни компанія ухвалила на період з 29 жовтня 2023 року до 30 березня 2024 року. До яких міст тепер літатимуть рідше – дізнаєтесь далі.

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Масштабне скорочення перельотів

Німецька авіакомпанія восени та взимку скоротить рейси із семи польських аеропортів: Варшави, Кракова, Познані, Вроцлава, Жешува, Гданська та Катовіце. Найбільшу кількість рейсів скасують до Мюнхена (понад 100) та Франкфурта-на-Майні (450 рейсів).

Найбільше сполучень із Франкфуртом втратить аеропорт Вроцлава – 164 рейси. Також їх стане на 116 менше з аеропорту Катовіце та на 89 – з Варшави.

Долетіти з Польщі до Мюнхена також буде складніше. З аеропорту Кракова скасують 50 рейсів, а з Варшави приберуть 31 сполучення.

Раніше німецький авіаперевізник анонсував плани скоротити 12 тисяч рейсів за різними напрямками на осінньо-зимовий період. Зрештою кількість сполучень зменшили на 13%.

У компанії не повідомляють причини такого різкого скорочення кількості рейсів. Та експерти пов'язують це з нестабільною ситуацією на авіаринку, економічними прогнозами та зміною тенденцій зимових подорожей.

Ryanair скасовує рейси з аеропорту Модлін

Лоукостер змушений анулювати близько 140 вечірніх та нічних рейсів у вересні. В цей час у польському аеропорту Варшава-Модлін будуть міняти освітлення на злітній смузі. Летовище буде закрите для пасажирів з вечора до ранку.

Томаш Шимчак, директор аеропорту Модлін, розповів, що освітлення на злітно-посадковій смузі будуть заміняти щоночі з 11 по 21 вересня. У цей період з 20:00 до 5:30 ранку аеропорт не буде приймати пасажирів.